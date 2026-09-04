Primer Encuentro Regional de Ceramistas en Paraná: construyen un horno comunitario que llegará a los 1.000 grados

REDACCIÓN ELONCE
El Primer Encuentro Regional de Ceramistas en Paraná superó las expectativas con unos 120 inscriptos. Durante dos jornadas habrá talleres y actividades abiertas, mientras se construye un horno que quedará disponible para uso de la comunidad.
El Primer Encuentro Regional de Ceramistas en Paraná comenzó con alrededor de 120 inscriptos y una propuesta que combina formación, cultura, identidad y trabajo comunitario. La actividad se desarrolla durante este viernes y sábado en el Complejo Comunitario Mitre, donde uno de los principales atractivos es la construcción colectiva de un horno de cerámica que quedará instalado permanentemente para uso de la comunidad.
“Superadas todas las expectativas”, destacó Rómulo Vidal desde el complejo, en diálogo con Elonce. El encuentro tiene como uno de sus ejes la participación de Emilio Villafañe y el movimiento Hornos Sin Fronteras, cuyos integrantes comenzaron a levantar el horno de fuego directo.
La construcción permanecerá en el predio una vez finalizado el encuentro y permitirá que personas interesadas en la cerámica dispongan de un espacio donde completar el proceso de sus piezas. El objetivo es que no se trate solamente de una actividad vinculada con estas dos jornadas, sino de una herramienta que continúe disponible en el barrio.
Talleres de cerámica y actividades para las infancias
El programa contempla cuatro talleres distribuidos entre ambas jornadas. Una de las propuestas está dedicada a la cerámica Chaná y es coordinada por Adriana Belser, mientras que la ceramista paranaense Irene Cabrol tiene a su cargo un taller de modelado de platos Irupé.
También se desarrollan propuestas de Raku y Engobe, coordinadas por Natalia Lucioni, ceramista de la ciudad entrerriana de Colón.
Para el sábado está previsto un espacio especialmente destinado a las infancias. Alejandra y Uriel Franco, provenientes de Concordia, propondrán a los chicos trabajar y jugar con barro tomando como inspiración las fábulas y la fauna autóctona.
Los cupos para participar directamente de los talleres se completaron rápidamente, pero desde la organización aclararon que el encuentro permanece abierto a toda la comunidad. Quienes no consiguieron inscribirse pueden acercarse como oyentes, observar las técnicas y conocer los distintos procesos mediante los cuales el barro termina convertido en una pieza cerámica.
Las arcillas de Paraná como parte de la identidad
Otro de los aspectos destacados es el aprovechamiento de las arcillas locales y la relación histórica que Paraná mantiene con ese material. “El trabajo con las arcillas locales le da un valor agregado a la producción cerámica”, sostuvo Vidal.
En ese sentido, destacó las características del suelo de Paraná, sus arcillas expansivas y la presencia permanente del barro en la historia y el paisaje de las barrancas de la ciudad.
De esta manera, el encuentro busca que la cerámica no sea abordada únicamente como una técnica artística, sino también como una expresión relacionada con el territorio, el patrimonio y la identidad del Litoral.
Ese será precisamente uno de los temas del conversatorio programado para este viernes a las 18, con la participación de Gisela Bahler, Emilio Villafañe, Alejandra Franco y Adriana Belser.
La charla estará centrada en el barro, el patrimonio, la identidad y la experiencia de Hornos Sin Fronteras. La actividad será gratuita y abierta al público.
Un horno comunitario capaz de alcanzar los 1.000 grados
Mientras los talleres avanzaban dentro del Complejo Comunitario Mitre, en otro sector Emilio Villafañe trabajaba junto con su equipo en uno de los proyectos centrales de las jornadas: el horno comunitario para cerámica.
“Esta es la construcción de un sueño”, definió Villafañe ante Elonce.
El propósito es que cualquier persona que se acerque posteriormente al espacio tenga la posibilidad de vincularse con la actividad. “Cualquiera que se acerque a este lugar, a este centro comunitario, va a tener la posibilidad de hacer cerámica”, explicó.
Para Villafañe, el proyecto tiene además una dimensión laboral. Consideró que aprender un oficio vinculado con la creatividad y el diseño puede transformarse en una alternativa de trabajo.
“Hacer cerámica implica un proceso que es del mundo sensible y de la creatividad, del diseño. Y es un oficio del cual nosotros podríamos vivir mucho más dignamente, porque si vos vivís de lo que te gusta, de lo que amás, ese es un trabajo de calidad”, expresó.
El horno está pensado precisamente como una herramienta disponible tanto para quienes quieran expresarse mediante la cerámica como para quienes busquen aprender un oficio.
Ladrillos, barro y materiales sencillos
Villafañe explicó que la estructura fue diseñada para demostrar que es posible construir un horno utilizando materiales relativamente económicos y accesibles.
“Estamos trabajando con lo más sencillo. Este es un horno muy económico: ladrillo común, el barro acá de la arcilla de la zona, un poco de aserrín, arena, cemento”, detalló.
Con esos elementos se arma una estructura cuya función esencial será conservar la temperatura. Una vez terminada, podrá alcanzar aproximadamente los 1.000 grados.
Esa temperatura permitirá realizar la primera cocción de una pieza, conocida como bizcochado, y posteriormente trabajar con esmaltes.
Pero el proceso de construcción también forma parte del aprendizaje. La intención del movimiento es que quienes participen puedan comprender cómo funciona la estructura y eventualmente reproducirla.
“Lo único que es difícil es no intentarlo. Lo demás, todo es posible”, sintetizó Villafañe.
“Si me guardo el conocimiento, no le sirve a nadie”
La experiencia de Emilio Villafañe está vinculada con décadas de docencia y producción cerámica. Durante 40 años trabajó en la Escuela Municipal de Cerámica de Avellaneda, institución de la que llegó a ser rector.
Esa trayectoria terminó consolidando una convicción que ahora busca trasladar a experiencias comunitarias como la que se desarrolla en Paraná.
“Me di cuenta que transmitir el conocimiento es una manera de compartir y de construir una comunidad distinta. Si yo me guardo el conocimiento, no le sirve a nadie. Si yo lo comparto, nos sirve a todos”, sostuvo.
El horno que quedará instalado en barrio Mitre resume esa filosofía: no solamente servirá para cocinar piezas, sino también para que otras personas puedan aprender, producir, enseñar y encontrar en la cerámica una expresión cultural o incluso una posibilidad laboral.
Peña folclórica y actividades abiertas a la comunidad
La programación del encuentro continuará durante la noche con una peña folclórica, otra de las propuestas abiertas a quienes quieran acercarse al complejo. Está prevista la participación del dúo integrado por Inti Righelato y Adolfo Véquez, además de Mundo Barrio y Tierra Nativa. Habrá también cantina a precios populares.
El Complejo Comunitario Barrio Mitre está ubicado frente a la nueva Plaza Borges, en avenida Ejército y 16 de Septiembre, entre Pronunciamiento y Galán.