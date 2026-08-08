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Deportes Se juega en Parque Patricios

Boca y Vélez empataron 1 a 1 en un partido parejo en el Torneo Clausura

Boca lo buscó durante todo el segundo tiempo, pero se tuvo que conformar con un empate 1-1 con Vélez. Ahora se enfocará en el partido del martes por la Copa Sudamericana.

8 de Agosto de 2026
Boca y Vélez empatan en el Ducó.
Boca y Vélez empatan en el Ducó. Foto: La Nación.

Boca lo buscó durante todo el segundo tiempo, pero se tuvo que conformar con un empate 1-1 con Vélez. Ahora se enfocará en el partido del martes por la Copa Sudamericana.

Boca y Vélez no se sacaron diferencias y empataron 1 a 1 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, en Parque Patricios, en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026. Contó con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.

 

El Fortín se puso en ventaja gracias a un tanto de tiro libre, pero Santiago Ascacíbar logró empatarlo antes del cierre de la primera mitad, anotando de esa forma su tercer gol en el campeonato.

 

Seguí las incidencias del partido:

 

¡FINAL DEL PARTIDO!

 

89 MINUTOS: ¡MONTERO EVITÓ LA DERROTA DE BOCA!

El arquero colombiano contuvo un disparo de Luca Feler en la única llegada de Vélez en el complemento.

 

86 minutos: reapareció Milton Delgado

El futbolista de 21 años realizó un remate a la carrera que salió a centímetros del arco contrario.

 

83 minutos: Paredes movió el avispero

El derechazo a distancia del ex Roma salió a metros del palo derecho.

 

76 minutos: Ascacíbar probó una chilena sin éxito

A la pirueta del volante le faltó potencia y fue contenida por Marchiori sin problemas.

 

73 minutos: nueva tapada del arquero de Vélez

Marchiori despejó al córner un avance de Leonel Flores. Segundos después, el joven de Boca dejó la cancha para permitir el ingreso de Sebastián Villa.

 

71 MINUTOS: ¡MARCHIORI LE TAPÓ EL GOL A PAREDES!

El remate frontal en las inmediaciones del área fue despejado por el guardameta.

 

69 minutos: Santiago Ascacíbar, la pesadilla de Vélez

El mediocampista cabeceó una pelota en soledad dentro del área y el balón se marchó cerca del arco de Marchiori.

 

67 minutos: nuevo intento de Ascacíbar

El ex Estudiantes de La Plata recibió un pase vertical de Leandro Paredes y resolvió con una ejecución de media vuelta, pero la pelota se perdió a centímetros de un palo.

 

62 minutos: doble modificación en Boca Juniors

Alan Velasco y Milton Giménez reemplazaron a Tomás Aranda y Miguel Merentiel.

 

57 minutos: Leonel Flores respondió para Boca Juniors

El juvenil ensayó un tiro cruzado dentro del área que terminó en las manos de Tomás Marchiori.

 

55 minutos: se animó Vélez desde afuera del área

Dilan Godoy culminó un contragolpe con un disparo desviado.

 

¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

 

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

 

46 MINUTOS: ¡EL PALO EVITÓ EL GOL DE ASCACÍBAR!

El volante volvió a pisar el área y resolvió con un testazo que pegó en el caño izquierdo de Marchiori.

 

 

41 MINUTOS: ¡EXCELENTE TAPADA DE MONTERO!

El arquero de Boca Juniors le cortó el paso a Dilan Godoy en un mano a mano.

 

38 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Santiago Ascacíbar agarró un rebote y convirtió el empate para Boca. El Rusito suma su tercer tanto en el campeonato local.

 

 

 

 

35 minutos: Lautaro Blanco, amonestado

El defensor recibió la tarjeta amarilla por una infracción después de perder la posesión en un tiro libre ofensivo.

 

32 minutos: primera atajada de Marchiori

El arquero de Vélez despejó a un costado el intento frontal de Tomás Aranda.

 

30 minutos: Paredes sacudió desde afuera del área

El remate del volante en la medialuna se fue a varios metros del travesaño.

 

28 minutos: Boca Juniors recuperó el dominio del partido

El Xeneize tiene la pelota, aunque todavía no logra avances claros al arco velezano.

 

 

18 MINUTOS: ¡MERENTIEL FALLÓ EL EMPATE ABAJO DEL ARCO!

La Bestia no pudo capitalizar una pelota sobre el segundo palo a la salida de un córner y el balón terminó en las manos de Tomás Marchiori.

 

14 MINUTOS: ¡PAREDES EVITÓ EL SEGUNDO GOL DE VÉLEZ!

El campeón del mundo se lanzó al suelo para despejar una pelota en la línea, luego de una linda definición de Rodrigo Aliendro por encima de Montero.

 

11 MINUTOS: ¡GOL DE VÉLEZ!

Diego Valdés aprovechó el mal armado de la barrera, con solo dos jugadores de Boca Juniors, para ejecutar un tiro libre al palo más lejano de Álvaro Montero y sellar el 1-0 en Parque Patricios.

 

 

7 MINUTOS: ¡EL PALO LE NEGÓ EL GOL A DELGADO!

El volante volvió a ser la carta ofensiva de su equipo con un disparo rasante en la puerta del área rechazado por el caño izquierdo de Marchiori.

 

 

 

4 minutos: Milton Delgado tuvo el primer remate de Boca Juniors

El volante central se desprendió de la mitad de la cancha y ensayó un disparo desde lejos, que se perdió por encima del travesaño.

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

 

Las formaciones

 

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

 

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Emanuel Mammana, Elías Gómez; Lucas Robertone, Rodrigo Aliendro, Diego Valdés, Manuel Lanzini, Matías Pellegrini, Dilan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Temas:

Boca Vélez Torneo Clausura
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