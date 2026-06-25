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Un joven resultó con fracturas tras choque entre moto y auto en Colón

El motociclista fue trasladado al nosocomio de Colón, donde, tras ser examinado por los profesionales médicos, se determinó que presentaba fracturas de pierna y muñeca derecha, lesiones consideradas de carácter grave.  

25 de Junio de 2026
Accidente en Colón
Accidente en Colón Foto: Policía de Entre Ríos

El motociclista fue trasladado al nosocomio de Colón, donde, tras ser examinado por los profesionales médicos, se determinó que presentaba fracturas de pierna y muñeca derecha, lesiones consideradas de carácter grave.  

Por causas que se tratarán de establecer, colisionaron una motocicleta Yamaha YBR, conducida por un joven de 24 años, y un automóvil Ford Fiesta, guiado por un hombre de 31 años. El accidente de registró anoche en la intersección de Ruta Ex 26 y Calle Primeros Colonos, en Colón.

 

Fuentes policiales comunicaron que el rodado de menor porte circulaba por la mencionada ruta en sentido Norte a Sur, mientras que el vehículo lo hacía por la misma arteria en sentido contrario.

 

Como consecuencia del impacto, el motociclista fue trasladado al hospital San Benjamín, donde, tras ser examinado por los profesionales médicos, se determinó que presentaba fracturas de pierna y muñeca derecha, lesiones consideradas de carácter grave.

 

Asimismo, se realizaron las actuaciones de rigor con intervención de personal de Policía Científica, mecánico policial y Sección Asuntos Judiciales.

 

Además, fuentes policiales comunicaron que se procedió a la retención preventiva del automóvil involucrado por carecer de documentación para transitar.

Temas:

departamento Colón accidente de tránsito siniestro vial
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