Una explosión desató el incendio de un auto en Brazo Largo: una familia logró salir a tiempo

Un auto se incendió por completo este miércoles por la tarde en el paraje Arroyo Brazo Largo, pero sus cuatro ocupantes lograron descender antes de que las llamas se propagaran. La conductora y los tres menores que la acompañaban resultaron ilesos.

El episodio ocurrió poco después de que el vehículo fuera puesto en marcha. Según el relato brindado por la mujer a las autoridades, el motor se detuvo y, cuando intentó encenderlo nuevamente, se produjo una explosión en la parte frontal.

El fuego avanzó en pocos minutos sobre toda la estructura del rodado. Frente a esa situación, la prioridad fue retirar a los tres chicos que viajaban en el auto y alejarlos del lugar con ayuda de vecinos del sector.

Lograron bajar antes de que el fuego avanzara

Los cuatro ocupantes pudieron ponerse a resguardo antes de que el incendio se generalizara. De acuerdo con la información difundida tras el operativo, ninguno sufrió lesiones pese a que las llamas consumieron la totalidad del vehículo.

Bomberos Voluntarios de Ceibas acudieron al lugar y trabajaron para sofocar el foco ígneo. Al arribar, se encontraron con el auto envuelto en llamas, por lo que desplegaron una línea de agua para controlar el incendio y luego realizaron tareas de enfriamiento.

Durante el procedimiento también intervino personal de la Policía Caminera de Brazo Largo, que colaboró para mantener controlada la zona mientras se desarrollaban las tareas de emergencia.

El vehículo sufrió daños totales

El incendio dejó pérdidas materiales totales en el vehículo. La secuencia ocurrió sobre un camino vecinal del paraje Arroyo Brazo Largo, en cercanías de la Autopista Nacional 12.

La causa del fuego quedó vinculada, en principio, con una falla mecánica que habría provocado la explosión inicial. De todos modos, el hecho será materia de las actuaciones correspondientes para determinar con precisión cómo se originó el incendio.

La rápida salida de la conductora y los menores permitió que el episodio no dejara personas heridas. Tras extinguir las llamas y asegurar el área, los bomberos finalizaron el operativo.