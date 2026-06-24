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Sociedad Hubo riesgo de explosión de garrafas

Se incendió la casa de un jubilado y su hermano logró rescatarlo en Rosario del Tala

El incendio destruyó por completo la vivienda de un hombre conocido como "Coquito". Su hermano escuchó los gritos de auxilio, logró ponerlo a salvo y bomberos continuaban trabajando por el riesgo de explosión de varias garrafas.

24 de Junio de 2026
Incendio de una vivienda en Rosario del Tala: un jubilado perdió todo.
Incendio de una vivienda en Rosario del Tala: un jubilado perdió todo. Foto: (Entre Ríos y Algo Más).

El incendio destruyó por completo la vivienda de un hombre conocido como "Coquito". Su hermano escuchó los gritos de auxilio, logró ponerlo a salvo y bomberos continuaban trabajando por el riesgo de explosión de varias garrafas.

El incendio de una vivienda en Rosario del Tala dejó pérdidas totales durante la mañana de este miércoles, cuando las llamas consumieron la casa del jubilado conocido como "Coquito" Bustamante. El hombre fue rescatado por su hermano y vecino, Ángel Bustamante, quien escuchó sus gritos de auxilio y logró sacarlo del inmueble antes de que el fuego se propagara por completo.

 

Tras el alerta, acudieron al lugar bomberos voluntarios y zapadores de Rosario del Tala, quienes continuaban con las tareas para extinguir el incendio y evitar mayores consecuencias.

 

Las labores demandaron especial precaución debido a que, entre las pertenencias del damnificado, había ocho garrafas, lo que incrementó el riesgo de explosión y obligó a extremar las medidas de seguridad.

 

Piden ayuda para el damnificado

 

Como consecuencia del siniestro, Bustamante perdió todos sus bienes. Por ello, familiares y allegados iniciaron una campaña solidaria para reunir ropa, alimentos y otros elementos de primera necesidad, publicó Entre Ríos y Algo Más.

 

Además, quienes deseen colaborar económicamente pueden realizar aportes al alias olgagonzalez55, a nombre de Olga González. Para consultas o coordinar donaciones también se habilitó el teléfono 3445-406738.

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Temas:

Rosario del Tala Incendio garrafas
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