A través de Mi Paraná se podrán habilitar vehículos de transporte de alimentos y gas licuado

La app Mi Paraná suma un nuevo servicio digital para habilitar vehículos de transporte de alimentos y gas licuado.
Mi Paraná, la herramienta digital de la Municipalidad de Paraná incorporó un nuevo servicio digital destinado a gestionar la habilitación de vehículos afectados al transporte de sustancias alimenticias y gas licuado dentro del ámbito municipal.
A través de esta herramienta, los usuarios pueden completar la gestión sin necesidad de concurrir presencialmente para cada instancia del trámite. El sistema permite efectuar el pago del arancel, presentar la documentación requerida, realizar el seguimiento del expediente y solicitar el turno para la inspección técnica correspondiente. Una vez aprobada la solicitud, la credencial habilitante se emite en formato digital con código QR.
El secretario de Fiscalización, Control Urbano y Actividades Comerciales, Héctor Bergara, destacó que la iniciativa “forma parte del proceso de modernización que impulsa el Municipio para acercar servicios más ágiles y accesibles. Incorporar herramientas digitales simplifica las gestiones, mejora la experiencia de los usuarios y fortalece los mecanismos de control y fiscalización”.
El servicio permite conocer el estado del trámite en tiempo real y recibir notificaciones automáticas por correo electrónico, aportando mayor previsibilidad y transparencia durante todo el proceso.
Además, a partir de la incorporación del apartado Mi Institución, la gestión podrá ser realizada también por las empresas que lo deseen.
La incorporación de esta nueva prestación a Mi Paraná representa un paso más en la transformación digital del Estado municipal, con soluciones que optimizan los procedimientos administrativos y facilitan el acceso de vecinos y transportistas a los servicios municipales.
Para más información y para acceder al servicio digital, ingresá aquí: http://mi.parana.gob.ar/servicio.aspx?ser_id=1341