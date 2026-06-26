Un bloque de Uranio apareció en una planta de reciclaje y obligó a aislar a ocho empleados

Un bloque de uranio empobrecido fue encontrado en una planta de reciclaje de Río Cuarto, Córdoba, y provocó un operativo de seguridad durante varias horas. El material fue detectado por empleados mientras descargaban y clasificaban objetos en el predio.

El hallazgo se produjo el miércoles por la noche en una planta ubicada en la zona de la colectora de la A005 y Lorenzo Suárez de Figueroa. Los trabajadores advirtieron una pieza con la inscripción “uranio empobrecido” y dieron aviso a las autoridades.

A partir de esa situación, se activaron los protocolos correspondientes para aislar el material y evaluar el nivel de radiación. Del procedimiento participaron Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, Policía de Córdoba y Policía Federal.

Ocho empleados habían manipulado el material

Antes de conocer de qué se trataba, al menos ocho trabajadores habrían tenido contacto con el bloque de uranio. Esa situación generó preocupación y motivó que fueran apartados preventivamente mientras se realizaban las evaluaciones en el lugar.

Según se informó tras las primeras mediciones, los controles arrojaron “parámetros de dosis bajas de radiación”. De acuerdo con ese relevamiento inicial, no se registraba una situación de riesgo de vida para las personas que habían manipulado la pieza.

El operativo se extendió durante varias horas para asegurar el área y determinar el tratamiento que debía darse al material hallado. No se informaron, hasta el momento, precisiones sobre cómo llegó el bloque a la planta de reciclaje.

Qué es el uranio empobrecido

El uranio empobrecido es un subproducto que surge del proceso de enriquecimiento del uranio natural. Aunque conserva radiactividad, presenta niveles menores a los del material utilizado para generar combustible nuclear.

Por su alta densidad, suele emplearse en aplicaciones industriales y militares, entre ellas blindajes y municiones perforantes. El hallazgo de una pieza de estas características dentro de una planta de reciclaje llevó a desplegar un procedimiento específico para su resguardo y análisis.

Las autoridades continuarán con las actuaciones para establecer el origen del bloque y definir su destino final. Mientras tanto, el material permanece bajo control de los equipos que intervinieron en el operativo.