La crisis del PAMI genera gastos extra en provincias y reclamos de gobernadores

La situación financiera y operativa del PAMI volvió a quedar en el centro de la escena nacional por el creciente reclamo de provincias que denuncian deudas acumuladas y una mayor demanda sobre sus sistemas públicos de salud. Gobernadores y funcionarios provinciales advirtieron que jubilados que no reciben atención regular de la obra social nacional terminan siendo asistidos en hospitales locales.

El conflicto sumó en los últimos días nuevas expresiones públicas. Los mandatarios de Tucumán y Córdoba reclamaron recursos a la Nación, mientras Neuquén ratificó que su planteo iniciado el año pasado continúa sin resolución.

El escenario agrega un nuevo foco de tensión entre las provincias y la Casa Rosada, en medio de discusiones por fondos y recortes presupuestarios.

Deudas y presión sobre hospitales

Según publicó La Nación, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, sostuvo que nunca dejarán “a un abuelo sin atender” y afirmó que el PAMI mantiene una deuda de $50.000 millones con la provincia.

En Córdoba, el gobernador Martín Llaryora también reclamó públicamente. Allí estiman una deuda cercana a $9.000 millones con municipios por medicamentos de alto costo y atrasos mensuales de entre $1.700 y $1.800 millones desde octubre.

En Santa Fe señalaron que los afiliados del PAMI representan el 25% de los pacientes con cobertura que se atienden en hospitales provinciales. En Neuquén, según datos oficiales citados, dos de cada tres beneficiarios utilizan el sistema público.

PAMI.

Qué respondió el organismo

Desde el PAMI indicaron que “se empezaron a normalizar los pagos” y afirmaron que buscan regularizar la situación en el corto plazo. También remarcaron que no existe interrupción de servicios y que las prestaciones continúan con normalidad.

El director ejecutivo del organismo, Esteban Leguízamo, sostuvo que no se atraviesa “un momento de crisis” y aseguró que hubo etapas más complejas en la historia de la institución.

Sin embargo, prestadores médicos aseguran que la deuda acumulada rondaría los $500.000 millones y médicos de cabecera realizaron medidas de fuerza por recortes en sus ingresos.

Recorte de fondos y debate político

Datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso citados por el matutino señalaron que las prestaciones del PAMI registraron una caída real interanual del 41,3% en el primer trimestre.

Además, especialistas mencionaron que la eliminación del impuesto PAIS impactó sobre una fuente de financiamiento que recibía el instituto.

Mientras tanto, en el Congreso se presentaron pedidos de informes para que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brinde precisiones sobre la situación durante su próxima exposición.