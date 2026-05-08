Video: usaron un inhibidor y robaron más de $7 millones de un auto estacionado

Un vendedor de alimentos balanceados y productos para mascotas sufrió un millonario robo en Corrientes, luego de que un delincuente utilizara un inhibidor de señal para abrir el vehículo en el que transportaba la cobranza del día. VIDEO.
Un vendedor de alimentos balanceados y productos para mascotas sufrió un millonario robo en Corrientes, luego de que un delincuente utilizara un inhibidor de señal para abrir el vehículo en el que transportaba la cobranza del día.
El hecho ocurrió sobre calle Lamadrid al 3600, en el barrio Villa Chiquita, cuando la víctima descendió de su automóvil para entregar mercadería en un comercio de la zona. Según relató el damnificado, el ladrón actuó solo y aprovechó el momento para ingresar al vehículo estacionado.
Las cámaras de seguridad del sector registraron la maniobra del sospechoso, quien permaneció varios segundos junto al automóvil mientras sustraía dinero y otros objetos de valor del interior, publicó Radio Dos.
Se llevaron dinero en pesos, dólares y pertenencias
La víctima, de 71 años y de apellido Monti, explicó que trabaja para una empresa dedicada a la venta de alimentos balanceados para mascotas y que realizaba un recorrido habitual de reparto cuando ocurrió el robo.
“El auto estaba cerrado y entré a una veterinaria. Cuando volví vi que faltaban algunas cosas y después noté que se habían llevado la cartera con la cobranza”, relató.
Según precisó, los delincuentes se llevaron aproximadamente siete millones de pesos, 150 dólares, una campera y otros elementos personales que se encontraban dentro del Fiat Palio negro utilizado para trabajar.
“Estamos en la mira todo el tiempo”
El vendedor aseguró que realizó la denuncia en la Comisaría Quinta, donde comenzaron a analizar cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar al autor del hecho.
Además, manifestó su preocupación por la modalidad delictiva utilizada y reconoció que los repartidores y vendedores suelen convertirse en objetivos frecuentes debido al manejo constante de dinero en efectivo.
“Estamos en la mira todo el tiempo los repartidores de mercadería porque cobramos permanentemente”, afirmó el damnificado, quien además sostuvo que tiene pocas expectativas de recuperar el dinero robado.