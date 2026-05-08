Entre Ríos autorizó nuevo cupo para la pesca en el Río Uruguay

Cupo de pesca. A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial Nº 28.330, el gobierno de Entre Ríos dispuso nuevas pautas para la actividad pesquera en el ámbito del Río Uruguay. La medida fue impulsada por la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización con el objetivo de actualizar los mecanismos de acopio y transporte del recurso ictícola, además de reforzar el control sobre la explotación de especies en territorio provincial.

La normativa establece que las empresas y acopiadores habilitados bajo las categorías L1 y L2 podrán acceder a un “cupo mensual por persona habilitada, de TREINTA Y CINCO MIL KILOGRAMOS (35.000 KG) de cupo de la especie Sábalo y el denominado pescado de línea”.

Desde el organismo provincial explicaron que la decisión se tomó tras un análisis técnico sobre la situación hídrica de la cuenca del Río Uruguay, cuyas condiciones actuales fueron consideradas “positivas”.

Prohíben la salida de pescado fresco

Uno de los ejes centrales de la resolución apunta al agregado de valor y al fortalecimiento de la industria local. En ese sentido, la normativa prohíbe expresamente la salida de pescado fresco fuera del territorio entrerriano.

El texto oficial establece que las capturas “deben ser sometidas obligatoriamente a procesos de industrialización (elaborado, procesado y congelado), no pudiendo egresar del territorio provincial en estado fresco”.

Según se explicó, la medida busca fortalecer la trazabilidad de la producción y garantizar un mayor aprovechamiento económico de los recursos naturales dentro de la provincia. Además, se pretende incentivar la actividad industrial vinculada al procesamiento pesquero.

La resolución también pone en valor el rol social y ambiental de la pesca artesanal. En el documento se destaca que esta actividad constituye una “práctica de bajo impacto ecológico y de alto valor sociocultural”, además de representar una fuente de sustento para numerosas familias ribereñas.

Vigencia hasta 2026 y controles provinciales

La disposición tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 2026, aunque las autoridades aclararon que podrá modificarse o incluso derogarse antes de esa fecha si se producen cambios climáticos o ambientales que afecten la estabilidad del recurso pesquero.

Por otra parte, se definió que las Guías de Transporte del recurso ictícola del Río Uruguay tendrán una duración de 48 horas, una medida que busca contemplar las dificultades logísticas propias de la región.

Finalmente, el director de Recursos Naturales y Fiscalización, Mario Francisco Zárate, recordó que cualquier incumplimiento será sancionado conforme a lo establecido en la Ley de Pesca Nº 4892.

Desde el área remarcaron que la provincia mantendrá controles estrictos para garantizar un uso “racional y sustentable” de los ecosistemas entrerrianos y preservar el equilibrio ambiental en la cuenca del Río Uruguay.