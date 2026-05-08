Habilitaron la caza deportiva menor en Entre Ríos: las zonas habilitadas y vedadas

La provincia autorizó la temporada de caza deportiva menor 2026 hasta agosto. La resolución fijó especies habilitadas, límites por excursión y departamentos con veda total.
La caza deportiva menor en Entre Ríos quedó habilitada oficialmente desde este 8 de mayo y hasta el 23 de agosto de 2026, tras la publicación de una resolución de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización en el Boletín Oficial provincial. La medida estableció especies autorizadas, límites de piezas por cazador y zonas donde la actividad permanecerá totalmente vedada.
Según la Resolución Nº 100/2026, podrán cazarse hasta 15 anátidos por excursión, incluyendo pato picazo, sirirí pampa, pato cutirí y pato de collar. Además, se autorizó la captura de hasta seis perdices chicas y cuatro liebres europeas por cazador.
La normativa dispuso también la utilización obligatoria de municiones no contaminantes, como las de acero, para la caza de patos, con el objetivo de reducir el impacto ambiental en humedales y ecosistemas protegidos.
La resolución fijó una veda total para los departamentos Federal, Concordia, Colón, Paraná, San Salvador, Tala, Federación y Feliciano. En tanto, quedaron completamente habilitados La Paz, Gualeguaychú y Uruguay.
También se establecieron habilitaciones parciales en sectores de Gualeguay, Victoria, Nogoyá, Villaguay, Diamante e Islas del Ibicuy, este último únicamente en campos declarados por empresas de turismo cinegético autorizadas por el organismo provincial.
La disposición ratificó la prohibición de ejercer la caza en sitios Ramsar, áreas naturales protegidas y la reserva de Salto Grande. Además, quedó prohibida la captura de especies no expresamente habilitadas por la normativa.
Audiencia pública y estudios técnicos
Desde la Dirección de Recursos Naturales señalaron que la habilitación se apoyó en informes científicos, monitoreos de fauna realizados desde 2022 y una audiencia pública desarrollada en abril en Victoria, donde participaron asociaciones ambientalistas, operadores cinegéticos, funcionarios y vecinos.
En los fundamentos de la resolución se indicó que los relevamientos de abundancia de patos realizados en distintos departamentos entrerrianos concluyeron que “no habría riesgo poblacional ni existencia de amenaza para las especies habilitadas”.
El documento también destacó el impacto económico del turismo cinegético en Entre Ríos y sostuvo que la actividad genera empleo directo e indirecto en distintas localidades de la provincia.
En detalle: zonas vedadas y habilitadas
La resolución provincial a la que accedió Elonce, estableció distintos criterios de habilitación para la temporada cinegética 2026, con departamentos totalmente vedados, otros habilitados en su totalidad y algunas zonas parciales donde podrá desarrollarse la actividad bajo determinadas condiciones.
Departamentos con veda total
La caza deportiva menor quedó prohibida en toda la superficie de los siguientes departamentos:
- Federal
- Concordia
- Colón
- Paraná
- San Salvador
- Tala
- Federación
- Feliciano
Departamentos habilitados en forma total
La actividad quedó permitida en toda la extensión territorial de:
- La Paz
- Gualeguaychú
- Uruguay
Departamentos con habilitación parcial
Gualeguay: Habilitado al sur de la Ruta Provincial Nº 11, hasta el río Pavón y límites interdepartamentales.
Victoria: Permitida al norte de la Ruta Provincial Nº 11, lindando al sur con sitios Ramsar y límites departamentales.
Nogoyá: Habilitada al sudeste de la Ruta Nacional Nº 39, entre el este del arroyo Nogoyá y límites interdepartamentales.
Villaguay: Autorizada al norte de la Ruta Nacional Nº 18 y al oeste de la Ruta Nº 6.
Diamante: Permitida al sur de la Ruta Provincial Nº 131, lindando al este con el arroyo Las Mangas y los límites del ejido municipal de Diamante.
Islas del Ibicuy: La actividad solo podrá realizarse en campos declarados por empresas de turismo cinegético y previamente habilitados por la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización.
Áreas excluidas de toda actividad cinegética
La resolución ratificó la prohibición absoluta de caza en:
- Sitios Ramsar de jurisdicción provincial
- Áreas Naturales Protegidas
- Monumentos Naturales
- Reserva de Salto Grande