Régimen zona fría: Javier Milei presentó un proyecto para recortar los subsidios al gas

El proyecto para limitar los subsidios por zona fría fue enviado este martes por el presidente Javier Milei a la Cámara de Diputados, apenas un día después de reforzar las ayudas estatales al gas durante mayo para amortiguar el impacto tarifario derivado de la guerra en Medio Oriente. La iniciativa oficial busca reducir el universo de beneficiarios y redefinir los criterios de acceso al régimen.

El texto lleva las firmas del ministro de Economía, Luis Caputo; del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y del propio mandatario nacional. Según se argumentó en los fundamentos, el objetivo es establecer una segmentación geográfica y socioeconómica de los subsidios “conforme a principios de equidad, uso eficiente de los recursos públicos y responsabilidad fiscal”.

La propuesta apunta principalmente a modificar el régimen de “zona fría”, que había sido ampliado en 2021 durante la presidencia de Alberto Fernández. Hasta entonces, el beneficio consistía en tarifas diferenciales equivalentes al 50% de la tarifa plena para usuarios de la Patagonia, el departamento Malargüe, en Mendoza, y la región de la Puna.

Cambios en el régimen de zona fría

Con la sanción de la ley en 2021, el beneficio se extendió a localidades de Mendoza, San Juan, San Luis, Salta, Córdoba, La Rioja, Tucumán y Catamarca, además de cincuenta municipios de la provincia de Buenos Aires con clima frío o templado-frío.

Para el Gobierno libertario, esa ampliación “desnaturalizó el carácter focalizado del sistema”, ya que incluyó regiones “sin condiciones climáticas equivalentes”, lo que derivó en un aumento del costo fiscal y de los subsidios cruzados entre jurisdicciones. Por ese motivo, el proyecto plantea derogar varios artículos incorporados durante la gestión anterior.

En los fundamentos de la iniciativa se sostuvo que “es necesario conciliar el Régimen de Zona Fría con el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF)” para garantizar beneficios adicionales únicamente a hogares que cumplan determinados requisitos económicos y sociales.

La propuesta mantiene el subsidio del 50% para usuarios de la Patagonia, la Puna y Malargüe. En cambio, para las localidades incorporadas desde 2021 se aplicarán criterios vinculados al SEF.

Ese esquema contempla a hogares con ingresos familiares inferiores o iguales a tres Canastas Básicas Totales para un “Hogar 2”, según parámetros del Instituto Nacional de Estadística y Censos. También incluye a familias con integrantes que posean Certificado de Vivienda Familiar del Renabap o Pensión Vitalicia para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Además, el proyecto establece que los subsidios serán calculados exclusivamente sobre el precio del gas, excluyendo de la cadena de pagos a distribuidoras y subdistribuidoras.

Energías renovables y promoción hidrocarburífera

Otro de los puntos centrales del proyecto es la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2045 de la exención de gravámenes para fuentes de energía renovable contempladas en la Ley 26.190.

La medida alcanza a actividades vinculadas con energía eólica, solar, geotérmica, mareomotriz, hidráulica, biomasa, biogás y gases provenientes de vertederos y plantas de depuración, entre otras tecnologías.

En paralelo, el Gobierno nacional propuso derogar distintos regímenes de promoción hidrocarburífera. Entre ellos figura el Decreto 277/2022, que regulaba el acceso a divisas para producción incremental de petróleo y gas.

También se impulsa la eliminación del Decreto 929/2013 y de los artículos 19 al 22 de la Ley 27.007, vinculados al Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos.

No obstante, el proyecto aclara que serán respetados los derechos adquiridos por los emprendimientos y proyectos ya aprobados bajo la normativa vigente, Ámbito.

La iniciativa ingresó a Diputados en un contexto de debate por el costo de los subsidios energéticos y la política de ajuste fiscal impulsada por el Gobierno nacional.