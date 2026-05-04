Subsidio adicional del 25% en gas: quiénes pueden acceder en mayo 2026

El subsidio adicional del 25% en gas comenzó a regir tras la publicación de la Resolución 11/2026 de la Secretaría de Energía, que estableció una bonificación extraordinaria para usuarios residenciales y entidades de bien público durante el mes de mayo. La medida se suma al esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), elevando el alivio total en la factura de gas natural y propano por redes.

Según el Gobierno, la decisión responde al incremento de los costos internacionales de la energía, en un contexto marcado por tensiones geopolíticas que afectan el precio del gas natural licuado importado. El objetivo central es amortiguar el impacto en los hogares más vulnerables y garantizar la continuidad del suministro durante los picos de demanda estacional.

La bonificación no se aplica de manera universal, sino que está dirigida exclusivamente a los usuarios ya incluidos en el régimen de subsidios vigente. Esto implica un enfoque focalizado en sectores con menores ingresos o situación socioeconómica crítica.

Quiénes acceden al subsidio y bajo qué condiciones

Los beneficiarios del subsidio son, en primer lugar, los hogares categorizados dentro del esquema SEF, tras el cruce de datos de ingresos y patrimonio realizado por el Estado. Este grupo ya cuenta con un descuento base del 50%, al que ahora se suma la bonificación extraordinaria del 25% durante mayo.

También están incluidos los denominados usuarios de “entidades de bien público”, categoría que abarca clubes barriales, organizaciones sin fines de lucro y asociaciones comunitarias reconocidas por la normativa vigente. Estos espacios cumplen un rol social clave y reciben el beneficio como parte de la política de protección energética.

Foto: Archivo Elonce.

Sin embargo, el subsidio se aplica únicamente sobre el consumo base permitido. Todo excedente por encima de los límites establecidos según zona geográfica y temporada deberá abonarse a tarifa plena, sin descuentos adicionales, lo que busca incentivar el uso eficiente de la energía, comunicó Iprofesional.

Diferencias con el esquema eléctrico y ajuste tarifario

A diferencia del gas, el servicio eléctrico no contempla un refuerzo similar. El esquema de subsidios para electricidad continúa con una reducción progresiva de la bonificación extraordinaria, que comenzó en enero de 2026 con un 25% y se irá eliminando de forma escalonada hasta su desaparición total en diciembre.

Foto: Archivo Elonce.

El Gobierno sostiene que esta diferenciación responde a la necesidad de ordenar el gasto público y avanzar hacia una estructura tarifaria más equilibrada. En este marco, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) ya instruyó a las distribuidoras para aplicar los nuevos cuadros tarifarios de manera inmediata.

La política energética oficial apunta a equilibrar el costo de importación con el precio final del servicio, al tiempo que busca proteger a los sectores más vulnerables mediante mecanismos de asistencia focalizada.