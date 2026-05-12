Un camión cargado con madera despistó en la Ruta 12 y quedó incrustado en un alambrado

Un camión con semirremolque protagonizó un fuerte siniestro vial sobre la Ruta 12 durante la noche del lunes, luego de perder el control y terminar despistando hacia la banquina en la zona de Ceibas.

El episodio ocurrió cerca de las 22.23 sobre la Autovía 12, a la altura del kilómetro 126, en sentido Entre Ríos-Buenos Aires. El transporte involucrado era conducido por un hombre de 57 años domiciliado en la ciudad de Colón.

Según se informó oficialmente, el vehículo circulaba cargado con tarimas de madera y había partido desde San José con destino a Quilmes, en la provincia de Buenos Aires.

Cómo fue el accidente en la Ruta 12

Por causas que todavía se intentan establecer, el conductor perdió el control del camión mientras avanzaba sobre la Ruta 12 y el vehículo terminó despistando hacia uno de los laterales de la autovía.

El transporte quedó detenido contra la línea del alambrado y con parte del semirremolque inclinado sobre la banquina, generando una impactante escena durante la noche.

Camión accidentado en Ruta 12.

A pesar de la violencia del episodio, las autoridades confirmaron que el conductor no sufrió lesiones y que tampoco se registraron otros vehículos involucrados en el siniestro.

Además, desde los organismos que intervinieron aclararon que el tránsito no debió ser interrumpido, ya que el camión quedó fuera de la calzada principal.

El operativo en la zona

Tras el accidente, trabajó en el lugar una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas junto a efectivos policiales y personal de seguridad vial.

También participaron agentes de la Policía Caminera Brazo Largo, Gendarmería Vial Ceibas y trabajadores de la concesionaria de la autovía.

Los bomberos realizaron tareas preventivas y constataron que no existían riesgos adicionales en el vehículo ni derrames que pudieran afectar la circulación sobre la Ruta 12.