Buscan a un joven de 24 años que se ausentó de su hogar en Paraná

La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicita la colaboración de la comunidad para localizar a Jorge Nicolás Yudgar, de 24 años, quien está desaparecido desde la tarde del lunes.

De acuerdo con la información oficial, el joven fue visto por última vez alrededor de las 17, cuando salió de su vivienda ubicada en barrio Santa Rita de la capital entrerriana. Desde ese momento, sus familiares no volvieron a tener contacto con él.

Jorge Nicolás Yudgar es de contextura robusta, tiene cabello corto de color negro, piel trigueña y ojos marrones. Como señas particulares, posee un tatuaje del Gauchito Gil en un costado de la pierna derecha y un león en un costado de la pierna izquierda.

Al momento de ausentarse vestía un buzo tipo calza de color negro, zapatillas grises, una campera con la parte superior naranja y la inferior negra, y un pantalón de buzo negro.

Desde la Fiscalía solicitaron que cualquier persona que pueda aportar datos sobre su paradero se comunique de inmediato al 911, con la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial o con la Comisaría Novena.