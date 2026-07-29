Con Villaguay se pone en marcha el calendario de exposiciones rurales entrerrianas

La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) inicia este fin de semana el calendario de exposiciones rurales que se extenderá hasta octubre.
La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) dará inicio este fin de semana a una nueva edición de su tradicional calendario de exposiciones rurales. La primera cita será en Villaguay, del 31 de julio al 2 de agosto, marcando el comienzo de un recorrido que llevará las muestras agropecuarias por distintos puntos de la provincia hasta principios de octubre.
Las exposiciones rurales representan mucho más que una tradición para el sector. Constituyen el principal escenario donde productores, cabañeros, empresas, instituciones y profesionales muestran el resultado de un año de trabajo, inversión y esfuerzo. Allí confluyen la mejor genética ganadera, los avances tecnológicos, la maquinaria, los servicios y las innovaciones que impulsan la competitividad del agro entrerriano.
Pero además de su valor productivo, cada exposición es una verdadera herramienta de desarrollo para las ciudades que las reciben. Durante varios días, las muestras generan un importante movimiento económico a través de la actividad comercial, hotelera, gastronómica y de servicios, movilizando recursos, generando empleo y fortaleciendo el entramado económico local.
Al mismo tiempo, las exposiciones rurales cumplen una función esencial como espacio de integración entre el campo y la comunidad. Son una oportunidad para que miles de familias, estudiantes y vecinos conozcan de cerca cómo se produce, cuáles son los desafíos que enfrenta el sector y cuál es el aporte cotidiano del agro al desarrollo de Entre Ríos y del país.
Para FARER, cada muestra constituye también un ámbito de encuentro institucional, donde dirigentes, productores y autoridades intercambian visiones sobre la actualidad del sector y los desafíos que plantea una actividad que continúa siendo uno de los motores de la economía provincial.
Con una agenda que volverá a recorrer toda la geografía entrerriana, las entidades que integran la Federación ya trabajan para ofrecer exposiciones de primer nivel, reafirmando el compromiso de mantener vivas estas tradicionales vidrieras del potencial productivo de la provincia.
Calendario de exposiciones rurales FARER 2026
- Villaguay: 31 de julio al 2 de agosto
- Feliciano: 8 y 9 de agosto
- Federal: 13, 14, 15 y 16 de agosto
- Nogoyá: 14, 15 y 16 de agosto
- Hasenkamp: 22 y 23 de agosto
- Colón: 28, 29 y 30 de agosto
- La Paz: 3, 4, 5 y 6 de septiembre
- Gualeguay: 4, 5 y 6 de septiembre
- Gualeguaychú: 11, 12 y 13 de septiembre
- María Grande: 19 y 20 de septiembre
- Concepción del Uruguay: 25, 26 y 27 de septiembre
- Chajarí: 2, 3 y 4 de octubre
- Victoria: 2, 3 y 4 de octubre