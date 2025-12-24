Solidaridad que da fuerzas y el emotivo agradecimiento de la familia de Daiana: "fueron nuestro Arcoiris"

REDACCIÓN ELONCE
Daiana Agnesio, de 14 años, continúa en tratamiento por leucemia linfoblástica aguda. Tras un pedido difundido por Elonce, más de 100 personas donaron sangre y permitieron sostener las transfusiones. En Nochebuena, su madre expresó un emotivo agradecimiento.
Daiana lucha contra la leucemia y el agradecimiento por la solidaridad. Daiana Agnesio, una adolescente de 14 años oriunda de Concordia, continuó en tratamiento intensivo luego de ser diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda. El proceso médico implicó múltiples etapas de quimioterapia y la necesidad constante de transfusiones de sangre, lo que llevó a su familia a realizar un pedido urgente de dadores a la comunidad.
A mediados de este año, y frente a un panorama complejo, la historia de Daiana fue difundida por Elonce, lo que generó una respuesta inmediata y masiva. En pocas horas, más de 100 personas se presentaron para donar sangre, un gesto clave que permitió que la adolescente pudiera continuar con su tratamiento sin interrupciones.
Un alivio en medio del proceso
Mientras Daiana siguió atravesando nuevas etapas de quimioterapia, su evolución mostró signos alentadores que trajeron alivio al entorno familiar. Aunque el camino médico aún continuó siendo exigente, la respuesta solidaria resultó fundamental para sostener el tratamiento y acompañar el proceso de recuperación.
En el marco de la Nochebuena, la familia se tomó un momento para agradecer públicamente el apoyo recibido. “Gracias a la gran ayuda que recibimos de los donantes, Daiana sigue en tratamiento, pero va peleando”, relató su madre, Graciela Urdangarin, en diálogo con Elonce.
El mensaje de agradecimiento
La madre de Daiana destacó no solo la respuesta ante el pedido de sangre, sino también el acompañamiento humano recibido desde distintos sectores. “Gracias a tanta gente que al enterarse, sin conocernos, se acercaron a ayudar”, expresó, al remarcar el respaldo emocional que recibió la familia durante los momentos más difíciles.
Graciela aprovechó la fecha especial para hacer público un extenso mensaje de gratitud, dirigido tanto al personal de salud como a la comunidad en general. Agradeció al equipo médico encabezado por el doctor Negri, al staff de médicos y enfermeras de la Clínica Modelo, y a cada una de las personas que se ofrecieron como donantes o quedaron en lista de espera.
También valoró el acompañamiento de otros padres que atraviesan situaciones similares y el apoyo recibido desde distintas localidades. “A todo Paraná, ciudad solidaria si las hay, y a toda la gente de Concordia que puso su granito de arena”, señaló.
Un gesto que trasciende
El mensaje concluyó con un reconocimiento a quienes acompañaron desde la fe y la empatía. “A todos los que rezan por Daiana día a día. Gracias infinitas, gracias. Son maravillosos. ¡Qué gran humanidad hay!”, expresó.
Daiana continuó su lucha, rodeada de amor, cuidados médicos y una red solidaria que se transformó en un pilar fundamental en su camino de recuperación.