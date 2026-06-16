Femicidio de Agostina Vega: Claudio Barrelier negó los hechos y le agravaron la acusación

Claudio Barrelier negó los hechos que se le atribuyen en la causa por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba. El principal acusado compareció este martes ante el fiscal Raúl Garzón en los Tribunales II de la capital provincial, donde rechazó las acusaciones, aunque decidió abstenerse de responder preguntas durante la indagatoria.

La presentación se produjo en una jornada clave para la investigación, ya que la fiscalía incorporó nuevos agravantes a la imputación que pesa sobre el exempleado municipal de 34 años.

Debido al secreto de sumario que rige sobre el expediente, no trascendieron detalles de las pruebas reunidas por los investigadores. Sin embargo, la audiencia permitió formalizar la ampliación de la acusación contra Barrelier.

Se abstuvo de declarar tras negar las acusaciones

Según informó Jorge Cassini, abogado defensor del acusado, Barrelier rechazó los cargos que enfrenta pero optó por no brindar explicaciones ante el fiscal.

“Ha negado los hechos que se le atribuyen y se abstuvo a seguir declarando”, sostuvo el letrado al término de la audiencia.

La fiscalía agravó la carátula y ahora el acusado enfrenta una imputación por homicidio triplemente calificado: por femicidio, por criminis causae, cuando se mata para ocultar otro delito, y por premeditación.

La nueva calificación coloca a Barrelier ante la posibilidad de recibir prisión perpetua en caso de ser hallado culpable durante un eventual juicio.

Cómo sigue la investigación

Tras la audiencia, el acusado regresó al penal de Bouwer, donde permanece detenido. Días atrás había sido internado luego de que profesionales de la salud detectaran pensamientos e ideas suicidas.

“Bien no lo veo. No se lo ve una persona feliz”, expresó Cassini al referirse al estado emocional de su defendido.

De acuerdo con la hipótesis que maneja la fiscalía, Barrelier habría engañado a Agostina Vega, abusado de ella y posteriormente la habría estrangulado para ocultar el ataque. Luego habría intentado hacer desaparecer el cuerpo.

La investigación también avanza sobre posibles responsabilidades de terceros. Por el momento permanecen detenidos Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, ambos imputados por encubrimiento agravado.

Las querellas esperan nuevas pruebas

La decisión de Barrelier de no responder preguntas generó cuestionamientos por parte de los representantes de la familia de la víctima.

Fernanda Alaniz, abogada del padre de Agostina, lamentó que el acusado no aportara información durante la indagatoria y sostuvo que aún restan medidas importantes para esclarecer el caso.

“No actúa solo Barrelier, trabaja con otro grupo de personas. Creemos que hay mucho por delante. El femicidio de Agostina es la punta de todo, pero es el comienzo de una investigación que va a derivar en la Justicia Federal seguramente”, afirmó.