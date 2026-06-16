Beba entrerriana lucha contra una grave enfermedad cardíaca y su familia pide ayuda para permanecer unida en Buenos Aires

La bebé permanece bajo tratamiento en el Hospital Garrahan por una miocardiopatía dilatada severa. Su familia busca permanecer unida en Buenos Aires para acompañar el proceso médico y solicita colaboración de la comunidad.
Emma Victoria cumplió este martes cinco meses de vida mientras continúa enfrentando una compleja batalla por su salud en el Hospital Garrahan de Buenos Aires. La pequeña, oriunda de Gualeguaychú, permanece internada bajo seguimiento permanente debido a una miocardiopatía dilatada severa, una enfermedad cardíaca de extrema gravedad con la que nació.
Su madre, Lorena Holstein, relató a R2820 que el caso sorprendió incluso a los especialistas que la atienden. "Cuando llegamos al Garrahan nos dijeron que era la primera bebé que recibían que hubiera nacido con una miocardiopatía dilatada severa. Ella ya vino grave, pero tiene unas fuerzas y unas ganas de vivir impresionantes", expresó.
Además del cuadro cardíaco, Emma presenta un severo compromiso en uno de sus riñones y debe recibir tratamiento hematológico debido a una alteración que espesa su sangre y aumenta el riesgo de sufrir trombosis o accidentes cerebrovasculares.
Una lucha diaria con señales alentadoras
Según explicó su madre, el riñón izquierdo se encuentra prácticamente inutilizado, aunque la bebé continúa respondiendo favorablemente a los tratamientos médicos. "Los médicos están sorprendidos por cómo ha respondido a la medicación y por todo lo que viene resistiendo", señaló Lorena al describir la evolución de la pequeña.
Si bien el trasplante de corazón aparece como una posibilidad futura, los especialistas decidieron continuar por el momento con el tratamiento farmacológico debido a la complejidad que implica encontrar un donante compatible para una bebé de tan corta edad.
"La idea es ver hasta cuándo puede seguir viviendo con su propio corazón. Ella responde bien y sigue peleando todos los días", sostuvo la madre.
Los profesionales que siguen el caso incluso consideran que, de mantenerse estable, Emma podría desarrollar una vida con ciertas limitaciones físicas, pero con posibilidades de crecimiento y escolarización.
El difícil desafío de sostener a la familia unida
Mientras atraviesan la incertidumbre médica, los padres de Emma enfrentan otra situación dolorosa: la separación de sus otros hijos.
Por recomendación de los médicos, la familia debe permanecer en la Ciudad de Buenos Aires para garantizar una rápida atención ante cualquier eventualidad. Sin embargo, esa necesidad obligó a que parte del grupo familiar continúe viviendo en Gualeguaychú.
"Nos piden que nos quedemos a vivir acá. Yo tengo tres hijos más en Gualeguaychú y tanto ellos como yo la estamos pasando muy mal", manifestó Lorena.
Uno de los adolescentes de la familia atraviesa un cuadro depresivo, mientras que los otros hermanos también sufren la distancia y la incertidumbre que genera el delicado estado de salud de Emma.
"Yo no puedo seguir con mis hijos separados. Es una necesidad que podamos estar todos juntos", expresó.
Actualmente, los padres se alojan en la Casa de Entre Ríos, ubicada cerca del Hospital Garrahan, aunque el espacio disponible no permite que toda la familia conviva en el mismo lugar.
Agradecimiento y pedido de colaboración
Lorena recordó que en los primeros momentos recibió diagnósticos poco alentadores y que el traslado al Garrahan fue posible gracias al acompañamiento de distintas instituciones y personas.
"A mí me la habían mandado a morir a mi casa. En Paraná me dijeron que ya no había nada para hacer. Pero yo no podía quedarme esperando eso", recordó.
En ese sentido, destacó el apoyo brindado por el Hospital Centenario de Gualeguaychú, la diputada provincial Julia Calleros y la Municipalidad local a través de la Secretaría de Desarrollo Humano.
Mientras Emma continúa luchando día a día por su vida, su familia mantiene intacta la esperanza y busca alternativas para poder permanecer unida durante este proceso. "Nosotros vamos a seguir luchando como ella lucha todos los días", aseguró su madre.
Quienes deseen colaborar o comunicarse con la familia pueden hacerlo a través de los teléfonos de Lorena Holstein (3446-605174) y Martín Bassini (3446-605718).