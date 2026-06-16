Cuánto cobra un peón rural en junio y julio de 2026 tras la suba salarial

El nuevo acuerdo homologado por la Secretaría de Trabajo definió las escalas salariales del sector agrario. Cuánto cobra un peón rural y cuáles son las categorías mejor remuneradas.
La actualización salarial acordada para el sector agrario ya tiene impacto directo en los ingresos de miles de trabajadores rurales de todo el país. Tras la homologación oficial del convenio firmado entre el gremio y las entidades agropecuarias, se confirmaron las nuevas escalas que regirán durante junio y julio. En este contexto, cuánto cobra un peón rural se convirtió en una de las principales consultas entre empleados y productores, ya que el salario básico de las categorías generales supera por primera vez el millón de pesos mensuales.
La medida fue formalizada por la Secretaría de Trabajo luego de la negociación entre UATRE y representantes de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), CONINAGRO, Federación Agraria Argentina (FAA) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El acuerdo contempla incrementos salariales, sumas no remunerativas y una cláusula de revisión que permitirá reabrir las negociaciones si las condiciones económicas así lo requieren.
Con esta actualización, los salarios básicos del sector superan ampliamente el millón de pesos mensuales en la mayoría de las categorías, mientras que determinadas actividades especializadas alcanzan remuneraciones que superan los 2,5 millones de pesos por mes.
Los nuevos salarios para trabajadores rurales
De acuerdo con las escalas vigentes hasta el 31 de julio, el salario mínimo para un peón general quedó establecido en $1.088.358,51 mensuales, a lo que se suma una asignación no remunerativa de $5.335,10. De esta manera, el ingreso total supera los $1,09 millones mensuales.
Por su parte, la categoría de peón único percibirá un salario de $1.116.058,33 más una suma adicional no remunerativa de $5.470,88. En tanto, los ovejeros recibirán un básico de $1.127.265,44 acompañado por un adicional de $5.525,82.
Las categorías especializadas también registran mejoras significativas. Albañiles, herreros, carpinteros, cocineros, mecánicos y otros oficios rurales tendrán un salario mínimo de $1.158.597,91 más una suma no remunerativa de $5.679,41. Los ordeñadores alcanzarán los $1.165.963,05, mientras que los conductores tractoristas y maquinistas agrícolas percibirán $1.207.669,28 mensuales.
Las categorías con los salarios más altos
Entre las actividades mejor remuneradas del convenio se destacan aquellas vinculadas a la aplicación de productos fitosanitarios. En este segmento, los peones auxiliares perciben un salario mínimo de $1.761.296,80 mensuales, además de una suma no remunerativa de $8.633,81.
Sin embargo, el ingreso más elevado corresponde a los conductores de equipos autopropulsados destinados a estas tareas. Según la nueva escala salarial, estos trabajadores cobrarán $2.545.139,23 por mes más un adicional no remunerativo de $12.476,17, convirtiéndose en una de las categorías mejor pagadas de todo el sector rural argentino.
También presentan remuneraciones destacadas los trabajadores dedicados exclusivamente a la cosecha de granos y oleaginosas. Para los conductores tractoristas y maquinistas de cosechadoras afectados únicamente a estas labores, el salario mínimo asciende a $1.666.580,76 mensuales, más una suma no remunerativa de $8.169,51, indicó Iprofesional.
La situación particular de la actividad olivícola
Dentro del acuerdo salarial existe un esquema específico para la actividad olivícola, que contempla incrementos escalonados hasta septiembre de 2026. Esta modalidad busca acompañar las características productivas propias del sector y garantizar una actualización gradual de los salarios.
Durante junio, un trabajador calificado de riego percibe un salario básico de $1.338.417,73 junto con una suma no remunerativa de $13.121,74. A partir de julio, el salario se incrementará a $1.378.570,26, mientras que la suma adicional disminuirá a $6.757,70.
En el caso de los encargados de establecimientos olivícolas, el salario básico vigente en junio es de $1.440.014,11. Desde julio y hasta septiembre, esa cifra ascenderá a $1.483.214,54. De esta manera, el nuevo acuerdo salarial consolida una mejora en los ingresos de los trabajadores rurales y establece un piso salarial que supera el millón de pesos para la mayoría de las categorías comprendidas en el convenio.