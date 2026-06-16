Orquesta Sinfónica Juvenil Entrerriana brindará un concierto solidario a beneficio de Fundación Crisálida

La Orquesta Sinfónica Juvenil Entrerriana se prepara para presentar su primer gran concierto del año, una propuesta que reunirá a cerca de 90 músicos en escena y que buscará consolidar un espacio de formación y desarrollo artístico para jóvenes de toda la región. La cita será el próximo 18 de junio, a las 20, en Sala Mayo.

Se trata de un proyecto independiente que comenzó a desarrollarse este año y que convoca a estudiantes y músicos de distintos puntos de Entre Ríos. Detrás de la iniciativa trabaja un equipo integrado por docentes, coordinadores, familias y artistas comprometidos con la formación musical y la generación de nuevas oportunidades para las juventudes.

En diálogo con Elonce, Juan Barbero, director fundador de la agrupación, explicó que el concierto permitirá mostrar el trabajo realizado durante los últimos meses. “La Orquesta Juvenil es un proyecto que está arrancando este año, que involucra a muchos jóvenes de la ciudad y de la región. Vienen chicos de otros lados y, puntualmente, en el concierto vamos a presentar lo que venimos trabajando en estos meses, muy intensamente, con un equipo de docentes y mucha gente dedicándole energía para este concierto”, señaló.

Un proyecto que reúne a jóvenes de toda la región

La magnitud de la propuesta quedó reflejada en la cantidad de participantes que integran la formación. “La orquesta está conformada por alrededor de 100 chicos; no van a estar los 100, pero 90 van a estar en este concierto, junto a un equipo docente de 15 talleristas”, detalló Barbero.

Además, destacó que se trata de una experiencia autogestionada. “Todo es un proyecto independiente. Trabajamos en un formato independiente y van a ser esos músicos en escena haciendo un repertorio variado”, indicó.

El maestro invitado Adriani Gómez también valoró el compromiso demostrado por los integrantes. “La energía y el nivel y el compromiso que ha puesto cada uno de los chicos nos ha sorprendido gratamente. De manera que también habla de ese espacio que necesitamos y que todos estos jóvenes están dispuestos evidentemente a cubrir”, sostuvo.

Un repertorio con energía y exigencia técnica

Gómez explicó que el programa musical fue pensado para desafiar a los integrantes de la orquesta y permitirles desarrollar sus capacidades interpretativas.

“Está conformado por un repertorio lleno de energía. Ha sido un repertorio escogido sobre todo por su nivel técnico, al cual, insisto, los chicos han respondido gratamente. Así que los invitamos para que disfruten de este talento, de este futuro y presente de esta región”, expresó.

Asimismo, resaltó el crecimiento alcanzado durante los ensayos. “El nivel que conseguimos fue alto y eso habla del compromiso. Esa energía que tienen los chicos y el nivel con que lo afrontaron lleva a que uno también se prepare. Es ganar y ganar, porque todos nos nutrimos y todo este espacio sirve para el crecimiento de todas nuestras partes”, afirmó.

Uno de los aspectos distintivos de la iniciativa es la diversidad de edades que integran la formación. “Hay un rango que arranca en los 12 años y llega hasta los 50. Entonces, la juventud va en el corazón, digamos, en la orquesta. Es muy variado y de niveles muy diversos también, pero se va enlazando en un conjunto de orquesta que suena espectacular”, explicó Barbero.

Convocatoria abierta a toda la comunidad

Los organizadores remarcaron la importancia del acompañamiento del público para garantizar la continuidad del proyecto. “Es una propuesta nueva que tenemos, es algo que necesitamos. El apoyo de la gente es fundamental para que esto pueda seguir sosteniéndose, avanzando y proyectando futuro”, señaló el director.

Concierto solidario de la Orquesta Sinfónica Juvenil

El proyecto cuenta además con el acompañamiento de la Escuela de Música "Constancio Carminio", que brinda sus instalaciones para los ensayos. “La escuela nos brinda el espacio para los ensayos y apoyo en otras cuestiones, y estamos muy agradecidos”, destacó.

Por su parte, Alberto Gerling, padre de uno de los integrantes, invitó a toda la comunidad a sumarse. “Mi hijo Octavio participa de la orquesta y la verdad que es una satisfacción contar con este espacio. Los profesores son fundamentales para el aprendizaje de los chicos. Como padre, quiero invitar a toda la comunidad para que nos acompañe”.

Las entradas anticipadas tienen un valor de 5.000 pesos. Además del objetivo artístico y formativo, el espectáculo tendrá un fin solidario. Los organizadores confirmaron que parte de lo recaudado será destinado a la Fundación Crisálida, entidad que desarrolla una importante tarea de acompañamiento y contención en la comunidad. De esta manera, el concierto no solo buscará fortalecer el proyecto musical de la orquesta, sino también colaborar con una causa social.

Los organizadores aclararon que nadie quedará afuera por cuestiones económicas. “La idea era hacerlo bien accesible. Incluso, si alguien no pudiera afrontar la entrada, también está invitado a acercarse a Sala Mayo porque la idea de esto es sostener el proyecto. Estamos apostando a que sea una comunidad la que crece, no solamente la orquesta en la parte musical”, concluyó Barbero.

Concierto solidario de la Orquesta Sinfónica Juvenil

Con un repertorio que combinará clásicos de la música académica con composiciones influenciadas por la música popular, la Orquesta Sinfónica Juvenil Entrerriana buscará ofrecer una noche cargada de talento, emoción y compromiso artístico, en una propuesta que promete convertirse en un nuevo espacio de referencia para la cultura regional.