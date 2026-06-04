 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad

La Orquesta Sinfónica Juvenil se prepara para su primer concierto

La Orquesta Sinfónica Juvenil realizará su primer concierto el 18 de junio en Paraná, con obras clásicas y de películas, en un proyecto que ya reunió a jóvenes de toda la provincia.

4 de Junio de 2026
Se presentarán en Sala Mayo.
Se presentarán en Sala Mayo. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La Orquesta Sinfónica Juvenil realizará su primer concierto el 18 de junio en Paraná, con obras clásicas y de películas, en un proyecto que ya reunió a jóvenes de toda la provincia.

La Orquesta Sinfónica Juvenil de Entre Ríos comenzó sus ensayos a principios de año en la Escuela de Música "Constancio Carminio" de Paraná, y desde entonces se viene consolidando como un espacio de formación y encuentro para jóvenes músicos de Entre Ríos. Su primer concierto está programado para el 18 de junio a las 20 en Sala Mayo, y promete un repertorio variado que incluirá música clásica y de películas.

Emanuel Ramos, uno de los profesores, explicó: “Venimos preparando el concierto con mucho entusiasmo. Es algo que se necesitaba, un espacio donde los jóvenes puedan especializarse más en la música académica y seguir formándose”.

La inscripción inicial superó los 100 participantes, quienes se distribuyen por distintas localidades como Libertador San Martín, Crespo, Villaguay, Concordia, San Salvador y Concepción del Uruguay, mostrando la representatividad provincial del proyecto.

Ensayos y compromiso de los jóvenes músicos

 

Los ensayos se realizan los miércoles de 20 a 22 horas, y varios integrantes viajan incluso una o dos horas para participar. Para quienes no pueden asistir a todas las sesiones, se recomienda estudiar en paralelo en sus casas y sumarse a los ensayos previos al concierto.

Los integrantes destacan la experiencia como enriquecedora y desafiante. Gabriel Ortiz, percusionista, señaló: “Me encanta la orquesta y le sigo metiendo muchas ganas. Es un nivel de compromiso bastante grande, pero vale la pena para que suene perfecto”. Paula, flautista traversa, agregó: “Es un proyecto más grande que la mini orquesta que formamos antes, con más instrumentos y más oportunidades de aprendizaje”.

Repertorio y expectativas para el concierto

 

El repertorio incluirá obras clásicas y temas de películas, con un anticipo de piezas de Tchaikovsky y canciones de Shrek y Los Muppets. “Es un temón y le decimos al público que vaya, todos están invitados y la van a pasar relindo”, destacaron los jóvenes.

La primera Orquesta Sinfónica Juvenil realizará su primer concierto el 18 de junio

Con la formación consolidada desde marzo, los integrantes de la orquesta esperan con entusiasmo su primera presentación, que además servirá como muestra del talento y la dedicación de los jóvenes músicos de la región.

Temas:

Orquesta Sinfónica Juvenil de Entre Ríos Concierto Escuela de Música
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso