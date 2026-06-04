La Orquesta Sinfónica Juvenil se prepara para su primer concierto

REDACCIÓN ELONCE
La Orquesta Sinfónica Juvenil realizará su primer concierto el 18 de junio en Paraná, con obras clásicas y de películas, en un proyecto que ya reunió a jóvenes de toda la provincia.
La Orquesta Sinfónica Juvenil de Entre Ríos comenzó sus ensayos a principios de año en la Escuela de Música "Constancio Carminio" de Paraná, y desde entonces se viene consolidando como un espacio de formación y encuentro para jóvenes músicos de Entre Ríos. Su primer concierto está programado para el 18 de junio a las 20 en Sala Mayo, y promete un repertorio variado que incluirá música clásica y de películas.
Emanuel Ramos, uno de los profesores, explicó: “Venimos preparando el concierto con mucho entusiasmo. Es algo que se necesitaba, un espacio donde los jóvenes puedan especializarse más en la música académica y seguir formándose”.
La inscripción inicial superó los 100 participantes, quienes se distribuyen por distintas localidades como Libertador San Martín, Crespo, Villaguay, Concordia, San Salvador y Concepción del Uruguay, mostrando la representatividad provincial del proyecto.
Ensayos y compromiso de los jóvenes músicos
Los ensayos se realizan los miércoles de 20 a 22 horas, y varios integrantes viajan incluso una o dos horas para participar. Para quienes no pueden asistir a todas las sesiones, se recomienda estudiar en paralelo en sus casas y sumarse a los ensayos previos al concierto.
Los integrantes destacan la experiencia como enriquecedora y desafiante. Gabriel Ortiz, percusionista, señaló: “Me encanta la orquesta y le sigo metiendo muchas ganas. Es un nivel de compromiso bastante grande, pero vale la pena para que suene perfecto”. Paula, flautista traversa, agregó: “Es un proyecto más grande que la mini orquesta que formamos antes, con más instrumentos y más oportunidades de aprendizaje”.
Repertorio y expectativas para el concierto
El repertorio incluirá obras clásicas y temas de películas, con un anticipo de piezas de Tchaikovsky y canciones de Shrek y Los Muppets. “Es un temón y le decimos al público que vaya, todos están invitados y la van a pasar relindo”, destacaron los jóvenes.
Con la formación consolidada desde marzo, los integrantes de la orquesta esperan con entusiasmo su primera presentación, que además servirá como muestra del talento y la dedicación de los jóvenes músicos de la región.