Despedidos en fábrica de baterías: abrirán una instancia de diálogo para intentar destrabar el conflicto

Tras la audiencia de conciliación obligatoria, representantes de UnionBat y del Sindicato de Químicos y Petroquímicos mantendrán una primera reunión informal la próxima semana. El gremio busca preservar los puestos de trabajo mientras continúa el acampe frente a la planta.
El conflicto en UnionBat, la histórica fabricante de baterías instalada en el Parque Industrial de Gualeguaychú, sumó un nuevo capítulo luego de que la empresa y el Sindicato de Químicos y Petroquímicos de Zárate-Campana acordaran mantener una primera reunión informal entre lunes y martes de la próxima semana. El encuentro buscará abrir una instancia de diálogo para intentar resolver la crisis que derivó en más de un centenar de despidos y el cese de la producción.
La reunión se producirá luego de la audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos en el marco de la conciliación obligatoria, donde las partes resolvieron pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo 15 de julio.
Primer acercamiento entre las partes
El secretario general del sindicato, Martín Gómez, confirmó a Radio Máxima que la organización buscará agotar todas las instancias de negociación. "Vamos a buscar todos los canales de diálogo para destrabar el conflicto", sostuvo el dirigente gremial.
Según explicó, a la audiencia concurrieron únicamente dos abogados enviados por la empresa, sin la presencia de directivos de UnionBat, motivo por el cual se fijó una nueva audiencia formal para el 15 de julio.
No obstante, los representantes legales de la firma se comprometieron a gestionar una reunión previa con el directorio para comenzar las conversaciones.
La empresa adelantó que acatará la conciliación
Gómez indicó que durante la audiencia los abogados manifestaron la intención de cumplir con algunos de los alcances de la conciliación obligatoria.
"Adelantaron que van a acatar la conciliación y van a pagar los días, pero no hay materia prima para trabajar", señaló.
Mientras tanto, los trabajadores mantienen el acampe frente a la planta en reclamo por la continuidad de sus puestos laborales.
El sindicato denuncia un vaciamiento
El abogado del gremio, Andrés Ocampo, valoró la apertura de un canal de diálogo, aunque remarcó que la empresa todavía no cumplió plenamente con la conciliación obligatoria.
"UnionBat no acató la conciliación obligatoria y no dejó entrar a los trabajadores a la planta; tampoco ha mostrado números o balances", afirmó a Radio Máxima.
El letrado sostuvo que el objetivo principal continúa siendo preservar las fuentes laborales. "No pasa tanto por un tema jurídico, sino por una decisión política empresarial. El objetivo del sindicato es mantener la fuente de trabajo", remarcó.
La empresa atribuye la crisis a las importaciones
De acuerdo con Ocampo, los representantes de UnionBat explicaron que la decisión de cerrar la planta de Gualeguaychú responde a la pérdida de competitividad provocada por el ingreso de baterías importadas.
"No hay un conflicto con el sindicato ni con los trabajadores, sino con la importación de los productos que complicó el mercado de venta de baterías", transmitió el abogado sobre la postura expresada por la empresa.
Según esa explicación, la intención sería concentrar la producción en la planta ubicada en San Martín, provincia de Buenos Aires.
Preocupación por el futuro de la planta
El representante legal del sindicato advirtió además que un eventual cierre definitivo podría traer consecuencias ambientales y productivas de difícil reversión.
"Una vez cerrada la empresa sería muy complicado reabrirla o reactivarla por el potencial de contaminación que tiene una industria de estas características", sostuvo.
En ese sentido, consideró que también deberían intervenir organismos ambientales y autoridades municipales si la planta dejara definitivamente de funcionar.
Críticas al desarrollo de la conciliación
Ocampo también cuestionó la organización de la audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos.
El abogado señaló que, pese a existir una delegación laboral en Gualeguaychú, la audiencia fue fijada inicialmente en Paraná y luego modificada a modalidad virtual.
"Lo mejor para un conflicto es acercar a las partes", expresó, al cuestionar la decisión de realizar el encuentro a distancia.
El conflicto continúa
Mientras se aguarda la reunión informal prevista para los próximos días y la audiencia de conciliación fijada para el 15 de julio, los trabajadores continúan acampando frente a la fábrica, con la expectativa de alcanzar un acuerdo que permita preservar la actividad industrial y los puestos de trabajo.