Horror en Estados Unidos: 16 chicos fueron encontrados en una casa rural en condiciones inhumanas

Un presunto caso de abandono extremo conmociona a Estados Unidos luego de que las autoridades rescataran a 16 chicos de una misma familia que vivían en una casa rural en ruinas, ubicada en Hamden, una pequeña localidad del estado de Ohio.

Los menores tienen entre 18 meses y 18 años. Según informaron los investigadores, estaban en condiciones de extrema precariedad, rodeados de excrementos humanos y sin concurrir a la escuela.

El operativo se realizó en una vivienda situada en el condado de Vinton, a unos 97 kilómetros al sureste de Columbus. De acuerdo con la investigación, algunos de los chicos habrían permanecido durante años confinados en una habitación de aproximadamente 3,5 metros por 3,5 metros.

El hallazgo se produjo cuando agentes de la Oficina de Investigación Criminal de Ohio y de la oficina del sheriff del condado ejecutaban una orden de registro por una causa que no estaba relacionada inicialmente con la situación de los menores.

“Una de las peores escenas” que vieron las autoridades

El sheriff del condado de Vinton, Ryan Cain, describió el interior de la vivienda como una “escena repugnante” y sostuvo que las condiciones en las que se encontraban los chicos eran extremadamente graves.

El fiscal general de Ohio, Andy Wilson, aseguró que se trató de una de las peores situaciones que observó durante su carrera. Según indicó, varios de los menores presentaban signos de aislamiento y deterioro producto de las condiciones en las que habrían vivido.

Las autoridades de Estados Unidos señalaron que no encontraron jaulas dentro de la casa, aunque investigan de qué manera los adultos mantenían a los chicos en el inmueble y cómo lograron ocultar la situación durante tanto tiempo.

Tras el rescate, los menores quedaron bajo custodia temporal del Departamento de Empleo y Servicios Familiares de Ohio. Siete fueron trasladados a hospitales de Columbus y dos de ellos debieron ser evacuados en helicóptero hacia centros de trauma.

Uno de los chicos permanecía en estado crítico, según la información difundida por las autoridades. El estado de salud del resto de los menores no fue detallado oficialmente, según informó Ámbito.

No iban a la escuela y algunos tenían graves dificultades para comunicarse

La investigación determinó que ninguno de los 16 chicos estaba inscripto en la escuela. Además, algunos presentaban severos retrasos en el desarrollo y dificultades para hablar o comunicarse.

Uno de los casos que más impactó a los investigadores fue el de la mayor del grupo, una joven de 18 años con discapacidad intelectual que, según trascendió, no sabía escribir su propio nombre.

Los detenidos fueron identificados como Gary Siders Jr., Gary Siders Sr., Christina Siders y Elizabeth Siders. Los cuatro adultos fueron acusados de poner en peligro a menores, un delito grave de segundo grado por la existencia de daños físicos severos.

Durante la primera audiencia judicial, una jueza fijó una fianza de 300.000 dólares para cada acusado y les prohibió tener contacto entre ellos y con los menores rescatados.