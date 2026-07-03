Franco Colapinto quedó a un paso del top 10 en la práctica del GP de Gran Bretaña

Franco Colapinto terminó en el 11° puesto en la única práctica libre del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, disputada este viernes en el circuito de Silverstone. El piloto argentino completó una sesión positiva con Alpine antes de la clasificación sprint, que se desarrollará durante la tarde de este viernes.

El mejor registro de Franco Colapinto fue de 1m30s966, marca que lo dejó a 1s706 de Lewis Hamilton, líder de la tanda con Ferrari. El argentino giró 28 veces al trazado inglés y quedó a apenas 116 milésimas de Liam Lawson, quien cerró el top 10.

La sesión fue la única práctica del fin de semana debido al formato sprint que tendrá la novena fecha de la temporada. Por ese motivo, los equipos contaron con una sola hora para reunir datos y ajustar los autos antes de salir a definir las posiciones de partida para la carrera corta del sábado.

Hamilton fue el más rápido con un tiempo de 1m29s260. El británico terminó por delante del líder del campeonato, Kimi Antonelli, que quedó a 0s213, mientras que Charles Leclerc ubicó al segundo Ferrari en el tercer lugar, a 0s599 de su compañero.

Franco Colapinto quedó cerca de los diez mejores

El rendimiento de Franco Colapinto fue uno de los aspectos destacados para Alpine en la primera actividad del Gran Premio de Gran Bretaña. El argentino quedó por delante de Gabriel Bortoleto, Arvid Lindblad, Oliver Bearman y Carlos Sainz, entre otros pilotos de la zona media de la grilla.

El resultado tomó mayor relevancia por la distancia respecto de Pierre Gasly. El francés terminó 21°, con una vuelta de 1m33s019, y quedó a 2s053 de Franco Colapinto en la única sesión de ensayos disponible.

Franco Colapinto.

La parte alta de la clasificación tuvo a George Russell en el cuarto puesto, Oscar Piastri quinto y Max Verstappen sexto. Lando Norris fue séptimo, Isack Hadjar terminó octavo, Nico Hülkenberg noveno y Lawson completó los diez mejores.

El argentino buscará trasladar esas buenas sensaciones a la siguiente instancia, en un fin de semana que no permite demasiadas correcciones entre una salida y otra. La práctica dejó a Franco Colapinto a menos de dos segundos de la referencia de Hamilton, en un circuito de alta velocidad y con escaso tiempo para realizar cambios profundos en el auto.

Se viene la clasificación sprint

La clasificación sprint se disputará este viernes desde las 12.30, hora de Argentina. Esa instancia ordenará la grilla para la carrera corta del sábado, que se largará a las 8 de la mañana en el país.

Luego de la sprint, la Fórmula 1 tendrá la clasificación principal el sábado desde las 12, también en horario argentino. La carrera del Gran Premio de Gran Bretaña se correrá el domingo a las 11, sobre 52 vueltas al circuito de Silverstone.