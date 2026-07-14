Murió un árbitro que había sido excluido del Mundial 2026 tras una denuncia por abuso sexual

Rob Dieperink, árbitro neerlandés de 38 años, fue hallado muerto en su domicilio. La Policía descartó la participación de terceros. Había sido apartado del Mundial 2026 tras una investigación por una denuncia de agresión sexual que posteriormente fue archivada por falta de pruebas.
Rob Dieperink, árbitro neerlandés de 38 años que había sido excluido del Mundial 2026 luego de una investigación por una denuncia de agresión sexual, fue hallado muerto en su domicilio de Borculo, en Países Bajos. La Policía confirmó que no hubo participación de terceros en el hecho, aunque hasta el momento no informó oficialmente la causa del fallecimiento.
La noticia generó una profunda conmoción en el fútbol neerlandés e internacional, donde Dieperink era considerado uno de los jueces con mayor proyección de su país. La Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) confirmó el fallecimiento a través de un comunicado. "Estamos conmocionados y profundamente apesadumbrados por el fallecimiento de Rob Dieperink. Con Rob perdemos a un árbitro muy valorado, pero sobre todo a un colega agradable y comprometido", expresó la entidad, que además transmitió sus condolencias a familiares y allegados.
Una carrera en crecimiento
Dieperink inició su trayectoria como árbitro profesional en 2012, cuando comenzó a dirigir encuentros de la segunda división de Países Bajos. Cinco años más tarde dio el salto a la Eredivisie, máxima categoría del fútbol neerlandés, y posteriormente fue designado como árbitro asistente de video (VAR) durante la Eurocopa 2024 disputada en Alemania. Incluso, el pasado fin de semana había dirigido el amistoso entre Go Ahead Eagles y Apollon FC, manteniéndose en actividad.
La denuncia que lo dejó afuera del Mundial
El árbitro había sido seleccionado por la FIFA para desempeñarse como asistente de video (VAR) durante el Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.
Sin embargo, en abril fue detenido en Londres mientras se encontraba en Inglaterra con motivo del partido de Conference League entre Crystal Palace y Fiorentina.
La investigación se inició tras una denuncia por presunta agresión sexual contra un menor de 17 años y otros dos delitos.
Finalmente, la causa fue archivada por falta de pruebas y no derivó en cargos judiciales contra el árbitro, aunque la FIFA ya había decidido retirarlo de la lista oficial de árbitros para la Copa del Mundo.
Tras conocerse esa decisión, Dieperink sostuvo públicamente su inocencia. "Me entristece mucho haber sido acusado injustamente. Desde el principio colaboré plenamente con la investigación policial y también brindé total transparencia a la FIFA, la UEFA y la KNVB", manifestó.
Sobre su exclusión del Mundial agregó: "Es una pena que la FIFA haya decidido no nombrarme para el Mundial. Por supuesto que estoy decepcionado por eso".
Investigación cerrada
Tras el hallazgo del cuerpo, efectivos policiales realizaron distintas pericias en la vivienda ubicada en Borculo. Las autoridades concluyeron que no existieron indicios de intervención de terceras personas y dieron por finalizadas las primeras actuaciones.
Por cuestiones de privacidad, la Policía neerlandesa no difundió detalles sobre la causa de la muerte.
Mientras tanto, compañeros del arbitraje, entre ellos el reconocido juez Danny Makkelie, expresaron públicamente su pesar por el fallecimiento de Dieperink, cuya muerte provocó un fuerte impacto en el ambiente futbolístico de los Países Bajos.