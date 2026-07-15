Argentina avanza hacia una nueva misión espacial

La próxima misión satelital de la CONAE se encuentra en etapa final de integración y ensayos. La puesta en órbita del satélite SABIA-Mar está prevista para el primer semestre de 2027.
La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), en el ámbito de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, avanza con SABIA-Mar, el Satélite de Aplicaciones Basadas en la Información Ambiental del Mar. Se trata de la nueva misión espacial argentina orientada al estudio del Mar Argentino, las costas, las aguas interiores y los ecosistemas oceánicos.
Concebido inicialmente como un satélite de observación de la Tierra con aplicaciones prioritarias para el estudio del mar y las zonas costeras, SABIA-Mar incorporó una actualización tecnológica en su carga útil que amplió las capacidades de la misión.
Estas mejoras permitirán que, además de generar información científica y ambiental, el satélite brinde servicios estratégicos destinados a fortalecer la seguridad, proteger los recursos naturales y potenciar el desarrollo productivo.
Actualmente, SABIA-Mar se encuentra en la etapa final de integración y ensayos en las instalaciones de INVAP, en Bariloche, provincia de Río Negro. Allí se prepara para atravesar sus próximos hitos técnicos y operativos antes de ser trasladado al sitio de lanzamiento.
Información para la producción y la gestión ambiental
Las cámaras ópticas de SABIA-Mar permitirán medir el color del mar y estimar variables como la concentración de clorofila-a, asociada con la presencia de fitoplancton y la productividad primaria. Esta información aportará al conocimiento de las condiciones ambientales del mar y brindará datos de valor para el manejo de los recursos pesqueros, la acuicultura y el apoyo a la navegación.
La misión también permitirá evaluar las condiciones del agua en costas, estuarios y cuerpos de agua interiores, con aplicaciones para el estudio de la calidad del agua y la detección temprana de floraciones algales nocivas, conocidas como marea roja.
Además, sus datos contribuirán al monitoreo de ecosistemas oceánicos, costeros y terrestres, aguas continentales, zonas inundadas, vegetación, uso del suelo y recursos hídricos.
Vigilancia del Mar Argentino
Una vez en órbita, SABIA-Mar aportará información para la localización de embarcaciones, incluida la identificación de buques colaborativos y no cooperativos, como aquellos que operan sin transmitir su señal del Sistema de Identificación Automática, conocido como AIS.
Esta capacidad permitirá sumar datos estratégicos para la vigilancia del Mar Argentino y contribuir a optimizar los tiempos de respuesta de los organismos competentes.
La misión también incorporará capacidades de monitoreo nocturno. Mediante una cámara de alta sensibilidad podrá detectar luces en el mar en condiciones de oscuridad, lo que permitirá identificar patrones de actividad pesquera, apoyar el control de la pesca ilegal y fortalecer la vigilancia de los espacios marítimos argentinos.
Esta información podrá complementar otros sistemas de observación y contribuir a la vigilancia de la Zona Económica Exclusiva Argentina y a la protección de los recursos estratégicos del país en el Atlántico Sur.
Novedosa tecnología de posicionamiento global y operaciones
La misión también integra el receptor AGR-T (Austral GNSS Receiver Technological), desarrollado para la CONAE por el grupo de Sistemas Electrónicos de Navegación y Telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata.
El instrumento permitirá determinar con precisión la posición y la velocidad del satélite en órbita. Es la primera vez que un receptor de posicionamiento global de origen nacional se incorpora a un satélite argentino de observación de la Tierra.
Asimismo, SABIA-Mar incorporará mecanismos de encriptación y autenticación en el canal de comandos, orientados a proteger el software de vuelo y la operación del satélite.
Los datos obtenidos por sus sensores ópticos y por fuentes complementarias de observación podrán integrarse en Tierra mediante herramientas de procesamiento avanzado. Esta capacidad permitirá generar productos que combinen variables ambientales con modelos de comportamiento de flotas pesqueras.
Aportes del sector espacial argentino
La misión es liderada por la CONAE y cuenta con la participación de instituciones y empresas del sistema del sector científico y tecnológico.
La empresa INVAP es la contratista principal para la construcción, la integración y los ensayos del satélite. La empresa VENG aporta capacidades para las operaciones, el telecomando y la recepción de datos del satélite y participa en desarrollos, ingeniería, integración, ensayos y soporte técnico.
Con SABIA-Mar, la Argentina amplía sus capacidades nacionales en ingeniería satelital, sistemas ópticos, electrónica, software, navegación, control, segmento terreno, procesamiento de datos y desarrollo de aplicaciones. La misión permitirá aumentar la disponibilidad de información satelital sobre el Mar Argentino y aportar nueva tecnología a la producción, la ciencia y la seguridad.