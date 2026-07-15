Investigan una banda de “viudos negros” que atacan con cuchillos a las víctimas

Dos hombres fueron asaltados tras pactar encuentros por plataformas digitales. Investigan si una misma banda de “viudos negros” perpetró ambos robos violentos en Mendoza.
La Policía de Mendoza investiga la actividad de una banda que, bajo la modalidad de “viudos negros”, cometió dos robos violentos con pocas horas de diferencia en la calle Lamadrid, en el distrito de San Roque, Maipú. Las víctimas fueron captadas a través de plataformas digitales y sorprendidas al llegar al punto de encuentro pactado. Los atacantes actuaron en ambos casos en grupo, armados con cuchillos y elementos contundentes.
El primer episodio involucró a un hombre de 35 años, quien había coordinado una cita mediante una aplicación. Al arribar al lugar, fue interceptado por tres individuos armados con cuchillo, quienes lo obligaron a subir a su propia camioneta. Allí le sustrajeron un iPhone 14 Pro Max, un iPad, una valija con ropa, una campera, muestras de medicamentos, la rueda de auxilio y la pantalla del sistema del vehículo. Además, lo forzaron, bajo amenazas, a realizar una transferencia bancaria de 70.000 pesos. Posteriormente, la víctima fue liberada y su vehículo apareció abandonado en el departamento de San Martín.
Horas más tarde, un hombre de 57 años denunció un hecho con características similares. Según su relato, había pactado el encuentro a través de una página web y, al llegar, fue reducido por tres delincuentes con cuchillo y un objeto de hierro. Los asaltantes lo obligaron a permanecer dentro del baúl de su propio vehículo, le sustrajeron un teléfono celular, un par de zapatillas y lo forzaron a realizar una transferencia bancaria de 2.900.000 pesos. El automóvil fue hallado abandonado a pocos metros del lugar y, dentro del rodado, los investigadores encontraron el cuchillo utilizado en el asalto.
Ambos casos ocurrieron en la misma zona y presentan un modus operandi idéntico. La Oficina Fiscal de Maipú dispuso la intervención de la Unidad Investigativa Departamental y de la Policía Científica. Las autoridades analizan la hipótesis de que se trata de una sola organización criminal, aunque hasta el momento no hay detenidos.