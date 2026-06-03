La Selección Argentina tuvo su primer ensayo en Kansas y Scaloni mostró pistas del equipo

La Selección Argentina comenzó a tomar ritmo de competencia en Kansas City y Lionel Scaloni ya dio los primeros indicios del equipo que imagina para los amistosos previos al Mundial 2026. En medio de un escenario marcado por varias bajas físicas, el entrenador realizó un ensayo táctico y paró un once durante la primera práctica formal del plantel.

Selección Argentina.

El entrenamiento se desarrolló en el complejo Compass Minerals y estuvo atravesado por la ausencia de varios futbolistas importantes que trabajaron de manera diferenciada para continuar con sus respectivas recuperaciones.

Entre los jugadores que no participaron del ensayo futbolístico estuvieron Lionel Messi, Emiliano “Dibu” Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina y Julián Álvarez, todos con distintas molestias físicas.

El primer equipo que paró Scaloni

La jornada comenzó con trabajos en el gimnasio y ejercicios físicos antes de pasar al campo de juego, donde el plantel realizó tareas de velocidad, coordinación y técnica.

Posteriormente, el cuerpo técnico organizó movimientos tácticos y un ensayo futbolístico que se extendió durante unos 40 minutos.

Allí, Scaloni utilizó una formación integrada por Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

La principal sorpresa estuvo en la presencia de Nicolás Capaldo entre los titulares. El mediocampista no forma parte de la lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial, aunque integra el grupo de futbolistas adicionales convocados para los amistosos.

Las bajas que preocupan a la Selección

Uno de los focos principales en el inicio de la preparación pasa por la situación física de varios referentes de la Selección Argentina.

Lionel Messi continúa recuperándose de una sobrecarga muscular en el posterior izquierdo y sería preservado en los amistosos frente a Honduras e Islandia para evitar riesgos antes del debut mundialista.

En tanto, Emiliano Martínez sigue trabajando con un vendaje en la mano izquierda debido a la pequeña fractura sufrida antes de la final de la Europa League, aunque desde el cuerpo técnico confían en que llegará sin inconvenientes al estreno frente a Argelia.

Otro de los casos que genera atención es el de Gonzalo Montiel. El lateral derecho sufrió un desgarro de grado 2 y su presencia en el debut del Mundial todavía no está asegurada.

Además, Cristian Romero, Nahuel Molina, Nicolás González y Leandro Paredes también trabajaron con cargas reducidas o fuera de la práctica futbolística por distintas molestias físicas.

Scaloni empieza a definir el rumbo

Más allá de las ausencias, el ensayo sirvió para empezar a observar las primeras decisiones tácticas del cuerpo técnico de cara al Mundial.

El amistoso frente a Honduras, programado para este sábado, será la primera prueba formal para una Selección Argentina que busca llegar en plenitud física al debut mundialista ante Argelia, previsto para el 16 de junio.