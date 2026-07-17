La Comic Market reunió a cientos de fanáticos en el Juan L. Ortiz

REDACCIÓN ELONCE
Con entrada libre y gratuita, la propuesta ofreció karaoke, shows de K-pop, emprendedores y personajes de la cultura pop. Este sábado continuará de 14 a 21 horas con concurso de cosplay y una presentación de las Bastoneras de la Guardia del Paraná.
La Comic Market en Paraná volvió a convertirse en un punto de encuentro para fanáticos de la cultura pop, el animé, el manga, los videojuegos y el cosplay. El evento inició hoy en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, con entrada libre y gratuita y una amplia programación destinada a toda la familia.
Desde las 14 y hasta las 21 horas de este viernes, cientos de personas recorrieron los distintos stands de emprendedores, artesanos y artistas, además de disfrutar de propuestas interactivas y espectáculos en vivo. En diálogo con Elonce, el organizador Leandro Becharouch destacó la respuesta de los visitantes. "El clima nos acompañó, fue un día hermoso y vino muchísima gente", expresó.
Una propuesta para descubrir la cultura pop
La programación continuará este sábado entre las 14 y las 21 horas con nuevas actividades para todas las edades. Entre las principales propuestas se destacan el concurso de cosplay, nuevas presentaciones de K-pop y de las chicas de Huntrix, conocidas por su show inspirado en "K-pop Demon Hunters", que volverán a presentarse tras la buena recepción obtenida durante la primera jornada.
Además, alrededor de las 16.30 y 17 horas, las Bastoneras de la Guardia del Paraná ofrecerán una presentación especial en homenaje a la Selección Argentina por su clasificación a la final del Mundial.
Becharouch explicó además el objetivo que tiene esta iniciativa dentro del calendario cultural de la ciudad. "La Comic Market es la puerta de ingreso para que el público conozca lo que es el mundo de la cultura pop", afirmó, al remarcar que el evento busca acercar este universo a quienes todavía no participaron de convenciones de mayor escala.
El paso previo a la Paraná Comic-Con
El organizador señaló que la Comic Market funciona como antesala de la Paraná Comic-Con, el evento más importante del género que se realiza en la Vieja Usina y que reúne a artistas nacionales e internacionales, consolidándose como una de las principales propuestas vinculadas a la cultura pop en la región.
Finalmente, Becharouch manifestó la satisfacción que le genera impulsar este tipo de encuentros e invitó nuevamente a vecinos y visitantes a acercarse este sábado para disfrutar de una propuesta gratuita que sigue consolidándose como una referencia para los amantes del cómic, el animé, el cosplay y la cultura pop en Paraná.