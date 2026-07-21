Temporal en Concordia: estiman que reparar la red eléctrica costará hasta $3.000 millones

La tormenta que afectó a Concordia durante la madrugada del sábado provocó daños de gran magnitud en la infraestructura eléctrica. La primera evaluación indica que restablecer completamente el sistema demandará una inversión de entre $2.500 millones y $3.000 millones.

La cifra fue informada por las autoridades de la Cooperativa Eléctrica durante una conferencia de prensa realizada este lunes. El encuentro permitió reconstruir la secuencia del corte, detallar los trabajos efectuados y explicar por qué la interrupción se extendió durante 12 horas.

El presidente de la distribuidora, Marcelo Spinelli, señaló que el fenómeno derribó cientos de postes y dejó varios kilómetros de líneas en el suelo. También fueron detectados árboles de gran porte sobre el tendido, algunos de los cuales necesitaron grúas especiales para ser retirados.

Daños en distintos sectores de Concordia

“Cuando se empezó a valorar la intensidad del daño y a recorrer la zona afectada, nos dimos cuenta de que estábamos hablando de una cosa muy grande”, explicó Spinelli. Según precisó, en algunos sectores quedaron 2.000 metros de línea caída y en otros la extensión alcanzó los 3.000 metros.

El noroeste de Concordia fue identificado como el sector más afectado por el fenómeno climático. Durante la mañana del lunes, además, un árbol que ya había quedado debilitado cayó sobre un transformador de gran tamaño en Villa Zorraquín.

Respecto de las características de la tormenta, Spinelli indicó que algunas evaluaciones mencionaron la posibilidad de un tornado. Sin embargo, durante la conferencia no se informó una confirmación técnica definitiva sobre esa clasificación meteorológica.

Cómo se desarrolló el operativo

El vicepresidente de la Cooperativa, Martín Santana, explicó que el corte comenzó a las 3.15 del sábado. Los primeros reportes internos llegaron antes de las 4, aunque las condiciones impedían recorrer de inmediato las áreas afectadas.

A partir de las 6, con mayor visibilidad, los equipos comenzaron a dimensionar los daños y detectaron que el principal inconveniente se encontraba en el noroeste de la ciudad. Los trabajos de reparación se iniciaron alrededor de las 8.30 y las primeras tareas concluyeron cerca de las 14, según informó el Diario Río Uruguay.

Las dificultades también alcanzaron a las comunicaciones telefónicas, por lo que parte de la coordinación debió realizarse mediante equipos UHF. Posteriormente, los vuelos con drones permitieron verificar desde el aire los daños observados previamente por las cuadrillas.

Un corte sin antecedentes y asistencia externa

“Nunca en la ciudad hubo un corte de 12 horas, jamás en la historia de la Cooperativa Eléctrica sufrió un corte de semejante magnitud”, sostuvo Spinelli. El directivo vinculó la demora en la restitución del servicio con la extensión y la gravedad de los daños.

En los trabajos participaron equipos de la Cooperativa, Enersa y Salto Grande. También se recibió asistencia de otras entidades cooperativas de la provincia, organismos nacionales, el Gobierno entrerriano y la Municipalidad de Concordia.

Spinelli pidió disculpas y comprensión a los usuarios afectados por la prolongada interrupción. Finalmente, adelantó que la reconstrucción necesaria para recuperar el funcionamiento adecuado de la red tendrá un costo calculado entre $2.500 millones y $3.000 millones.