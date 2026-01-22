UIF: renunció Paul Starc y el Gobierno designó a Ernesto Gaspari como reemplazante

Este jueves se oficializó la salida del titular del organismo antilavado y confirmó como reemplazante a un funcionario con experiencia en Cancillería. La nueva conducción buscará reforzar los controles sobre el lavado de activos y la cooperación internacional
El Gobierno nacional formalizó este jueves un cambio en la conducción de la UIF, el organismo encargado de prevenir y detectar maniobras de lavado de activos. El titular de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc, presentó su renuncia por razones personales, decisión que fue aceptada por el Ministerio de Justicia, que además confirmó a Ernesto Gaspari como nuevo responsable del área.
La modificación fue comunicada de manera oficial y se enmarca en una reestructuración orientada a reforzar el perfil técnico del organismo antilavado, que tiene a su cargo el análisis de operaciones sospechosas y la articulación con entidades locales e internacionales.
Quién es el nuevo titular
Gaspari cuenta con antecedentes en la función pública, donde se desempeñó como Secretario de Coordinación y Planificación Exterior en la Cancillería. Desde el Ejecutivo señalaron que posee experiencia en administración, finanzas y gestión de equipos técnicos.
La designación apunta a consolidar una conducción profesional, con foco en la modernización de procesos y el uso más eficiente de la información financiera disponible.
Entre los lineamientos planteados para esta etapa figuran el fortalecimiento de los mecanismos de prevención, la optimización de herramientas de control y la profundización del intercambio de datos con otros organismos del país y del exterior.
Continuidad en la administración pública
Desde la cartera de Justicia destacaron el trabajo realizado por Starc durante su gestión y señalaron que continuará vinculado al Estado en otras funciones relacionadas con el ámbito financiero.
De este modo, la UIF inicia una nueva etapa con cambios en su conducción, en un contexto donde el control de operaciones económicas y la lucha contra el lavado de dinero mantienen un rol central dentro de las políticas públicas.