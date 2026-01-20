Tras la llegada de 7.000 autos chinos, los precios de los principales modelos

Autos chinos y los precios de los principales modelos en Argentina

Este lunes arribó a la Argentina un cargamento récord de cerca de 7.000 autos eléctricos de China, marcando un punto de inflexión en el mercado automotor argentino.

El buque BYD Changzhou amarró en la Terminal Portuaria de Zárate tras una travesía de 23 días desde Asia, en el primer arribo de un barco completo y propio de una automotriz china a la Argentina.

La operación fue considerada un hito logístico sin precedentes y funcionó como una señal de escala industrial, previsibilidad operativa y apuesta de largo plazo.

Precios, modelos y ventas

La llegada de barcos cargados con vehículos desde China dejó de ser una novedad para convertirse en una tendencia consolidada. De hecho, la oferta de autos del gigante asiático creció un 522% respecto a comienzos de 2025, impulsada por la apertura de importaciones y los cupos libres de arancel para tecnologías verdes.

Aunque muchos esperaban precios "de remate", los valores se ubican en una franja competitiva pero no disruptiva: compiten por tecnología y equipamiento más que por ser la opción "low cost".

Según un relevamiento de la agencia NA los valores de venta al público (en dólares) de los modelos más destacados que ingresaron o se renovaron en el último año son:

Entrada de gama y Citycars

BYD Dolphin Mini (GL): US$ 22.990

BYD Dolphin Mini (GS): US$ 23.990

SUV Compactos y Medianos

MG ZS HEV (Híbrido - Confort): US$ 27.500

MG ZS HEV (Luxury): US$ 29.900

Chery Tiggo 7 PRO: US$ 32.900

GAC GS4 Emkoo HEV: US$ 33.800

JAC JS6: US$ 33.900

Geely EX5 (Eléctrico): US$ 34.800

Forthing T5 EVO: US$ 36.840

En lo que respecta a Alta Gama y Grandes SUV, el disponible es GAC GS8 a US$ 60.000.

GAC GS8

¿Por qué no son más baratos?

Si bien ingresan con ventajas arancelarias (especialmente los eléctricos e híbridos que no pagan el 35% de impuesto extrazona), el precio final al consumidor se ve impactado por la logística, el IVA y los impuestos internos.

En rango general, un SUV chino promedio oscila entre los US$ 23.000 y US$ 35.000; mientras que en tope de gama, las versiones con tracción integral, híbridas enchufables o pickups grandes superan los US$ 50.000, acercándose en algunos casos a los US$ 80.000.

Las marcas que lideran el "desembarco"

El mercado se ha atomizado con la llegada de nuevas insignias y el relanzamiento de otras conocidas. Actualmente, Baic lidera el segmento con el 2,2% del mercado total, seguida por Haval (1%).

Detrás de estas marcas operan grandes grupos empresarios locales:

- Grupo Antelo: Trae Haval, Tank, Ora y relanzó Changan.

- Grupo Corven: Controla Chery, Foton y DFSK.

- Grupo Eximar: Introdujo la histórica MG (ahora de capitales chinos).

- BYD: Es la excepción, operando de forma directa sin importador intermediario.

- Avantek: Importa GAC.

- Grupo Belcastro: Responsable de Baic y Skywell.