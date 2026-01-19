Llegaron 7.000 autos eléctricos y automotriz china relanza su estrategia de expansión en el país

Un cargamento récord de cerca de 7.000 vehículos electrificados arribó este lunes al país y marcó un punto de inflexión en el mercado automotor argentino. El buque BYD Changzhou amarró en la Terminal Portuaria de Zárate tras una travesía de 23 días desde Asia, en el primer arribo de un barco completo y propio de una automotriz china a la Argentina.

La operación fue considerada un hito logístico sin precedentes y funcionó como una señal de escala industrial, previsibilidad operativa y apuesta de largo plazo. Desde la compañía estimaron que la descarga total de las unidades demandará apenas 36 horas, publicó Ámbito.

Así desembarcaban los vehículos BYD llegados Argentina.@embajadorcn_uy pic.twitter.com/K3S3REM5YN — Diario La R (@diariolaruy) January 20, 2026

El buque es del tipo Ro-Ro (roll on–roll off), diseñado para el transporte de vehículos mediante rampas internas. Cuenta con una eslora cercana a los 200 metros, capacidad para unas 7.000 unidades y un sistema de propulsión dual que combina gas natural licuado y combustible convencional, lo que permite reducir emisiones contaminantes. Forma parte de una flota propia integrada por ocho barcos, una infraestructura logística que diferencia a la marca de la mayoría de las automotrices que operan con buques compartidos.

Desde la firma señalaron que disponer de logística propia permite programar arribos con mayor previsibilidad, reducir tiempos de espera en puerto y ajustar los volúmenes a la demanda comercial. En ese sentido, el Country Manager de la empresa en Argentina sostuvo que el arribo del buque “representa mucho más que una operación logística” y lo definió como una señal concreta del compromiso con el desarrollo de la movilidad de nuevas energías en el país.

Unidades BYD en Zárate, aseguradas en la bodega del buque durante la travesía desde Asia

El desembarco se dio en un contexto de debate público sobre el ingreso de vehículos de origen chino y su impacto en la industria argentina. La operación se encuentra vinculada al régimen nacional que habilita la importación anual de hasta 50.000 vehículos eléctricos sin el arancel extrazona del 35%, siempre que cumplan requisitos técnicos y un valor FOB máximo establecido por la normativa vigente.

Nuevo modelo en preventa

En paralelo al arribo del cargamento, la automotriz anunció el inicio de la preventa de un nuevo SUV urbano híbrido enchufable, que amplía la oferta local de la marca. El modelo combina un sistema de conducción mayormente eléctrica con una autonomía total superior a los 1.000 kilómetros y podrá reservarse con un anticipo de 500 dólares o su equivalente en pesos, junto a beneficios exclusivos para los primeros 200 clientes.

El Dholphin Mini, uno de los más vendidos por la marca en 2025

Desde la empresa indicaron que el precio final se conocerá en las próximas semanas y que el vehículo se posicionará en un rango similar al de modelos compactos tradicionales, de entre u$s15.000 y u$s19.000. El lanzamiento comercial está previsto para febrero y las unidades arribaron en el mismo buque.

Contexto del mercado

Durante 2025 se patentaron más de 612.000 vehículos 0 km en Argentina, con un crecimiento interanual cercano al 48%, el mejor registro desde 2018. En ese escenario, las marcas chinas incrementaron su participación y ganaron terreno dentro del mercado local.

Con este desembarco, la compañía definió las bases de su plan para 2026, que contempla ampliar su portafolio de modelos, fortalecer la red de concesionarios y aumentar la cobertura nacional. La combinación de logística propia, volumen y tecnología posiciona a la marca como uno de los actores centrales en el proceso de transformación de la movilidad en la Argentina.