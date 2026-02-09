Se quedó sin nafta, lo ayudaron y luego le robaron en Uruguay: tiene 76 y es paciente oncológico

Un hombre de 76 años, paciente oncológico, fue víctima en la vía pública en Uruguay, cuando regresaba de hacer una compra habitual.
Un hecho de inseguridad ocurrido a media mañana del sábado en Uruguay generó indignación entre los vecinos de la zona. La víctima fue un hombre de 76 años, paciente oncológico, que fue despojado de sus pertenencias mediante un arrebato mientras realizaba una actividad cotidiana.
El episodio ocurrió cuando el adulto mayor había salido de su casa para hacer una compra habitual. “Mi padre había ido a la carnicería, como hace siempre. Es parte de su rutina”, relató a El Telegrafo. Al intentar regresar, advirtió que su moto aparentemente se había quedado sin combustible.
Ante esa situación, decidió continuar a pie por avenida Soriano hacia el Este. “Salió caminando para ver si encontraba alguna casa donde le vendieran un poco de combustible”, explicó la mujer.
El engaño previo al arrebato
Fue en ese trayecto cuando se le acercaron dos jóvenes. “Se le acercaron dos muchachos y uno de ellos le preguntó qué le había pasado. Mi padre le contó que estaba sin nafta y el muchacho se ofreció a conseguirle”, indicó la hija del damnificado.
Confiando en la ayuda ofrecida, el hombre le entregó dinero. “Mi padre le dio cien pesos. El muchacho fue, volvió con una botella con nafta y se la cargaron a la moto”, relató. Incluso, agradecido por la supuesta colaboración, el adulto mayor decidió darle una propina.
Sin embargo, cuando el hombre se disponía a retirarse, la situación cambió de manera abrupta. “Cuando se subió a la moto y arrancó para irse, el otro que andaba con él empezó a forcejear para sacarle el bolso que llevaba”, recordó la mujer.
La huida y el pedido de la familia
Tras un breve forcejeo, el delincuente logró su cometido. “Le arrancó el bolso y salió corriendo hacia una de las casas por Grito de Asencio”, contó. En el interior llevaba “la carne que había comprado, la billetera con plata, los documentos y unos papeles médicos muy importantes”.
El bolso también tenía un valor emocional. “Era de jean, hecho en casa por mi madre”, agregó. Los gritos del hombre alertaron a una vecina, quien salió rápidamente a asistirlo. “La vecina de la esquina escuchó los gritos y fue la que salió a asistir a mi padre”.
Si bien no sufrió lesiones físicas de gravedad, el impacto emocional fue significativo. “Tiene 76 años y es paciente oncológico, esto para él fue muy duro”, expresó su hija. La familia remarcó que lo más urgente es recuperar la documentación: “Lo que pedimos es que aparezcan los documentos, por favor”.
El hecho fue denunciado en la Comisaría Tercera, y personal de Investigaciones inició actuaciones, incluyendo el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona. “Ahora estamos a la espera”, concluyó la mujer, con la esperanza de obtener respuestas.