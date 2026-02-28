Alineación planetaria 2026: cómo y cuándo ver hoy el desfile de seis mundos en el cielo

Seis mundos del Sistema Solar coincidirán hoy en una misma franja del cielo poco después del atardecer. La alineación planetaria 2026 podrá observarse desde Argentina durante una ventana cercana a una hora.
La alineación planetaria 2026 ofrecerá esta noche un espectáculo astronómico excepcional: seis planetas del Sistema Solar coincidirán en una misma región visible del cielo durante el crepúsculo. El fenómeno, conocido como “desfile planetario 2026”, podrá apreciarse poco después de la puesta del Sol, alrededor de las 20.30 hora argentina (00.30 GMT), en la franja occidental del horizonte.
Según datos de la NASA, los planetas que participarán del evento serán Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Cuatro de ellos —Venus, Júpiter, Saturno y Mercurio— podrán distinguirse a simple vista por su brillo, mientras que Urano y Neptuno requerirán binoculares o telescopios. El fenómeno será visible en ambos hemisferios y se extenderá durante aproximadamente una hora, siempre que las condiciones meteorológicas acompañen y el horizonte oeste esté despejado.
Un desfile visual, no una alineación perfecta
A pesar del nombre popular, el evento no implica una alineación geométrica perfecta en el espacio. Los planetas orbitan alrededor del Sol sobre un plano denominado eclíptica y, desde la perspectiva terrestre, en determinadas fechas pueden parecer agrupados en una misma franja celeste.
Desde el Planetario Galileo Galilei explicaron que “los astros errantes se encontrarán sobre el horizonte entre las 17 y las 21 hs. Al principio la luz de día impedirá ver los planetas. Y pasadas las 21 algunos planetas ya no estarán visibles en el horizonte. Desde el Oeste hacia el Este desfilarán serpenteantes: Saturno, Mercurio, Neptuno, Venus, Urano y Júpiter”.
También aclararon: “Los planetas, en cualquier momento del año, siempre se encuentran -aparentemente- cerca de una línea imaginaria llamada ‘eclíptica’. (…) jamás podrían ordenarse en una línea recta, ya que la eclíptica sobre el horizonte es un arco”.
Cómo observar el fenómeno
La secuencia de visibilidad variará a lo largo de la noche. Venus será el objeto más brillante después de la Luna y funcionará como referencia visual. Júpiter también destacará por su luminosidad intensa, mientras que Saturno se identificará por su tono amarillento. Mercurio será el más difícil de observar debido a su cercanía con el horizonte y su rápida puesta. Urano y Neptuno, en tanto, necesitarán ayuda óptica para distinguirse con claridad, dio cuenta Infobae.
Desde el Planetario advirtieron que la claridad del cielo podría dificultar la visualización de algunos planetas: “Lo que quedará para observar entonces, a simple vista, desde antes de que oscurezca por completo y hasta la medianoche, es a Júpiter”.
Un evento poco frecuente
Según el calendario astronómico, el 28 de febrero de 2026 será la fecha más destacada del año en materia de alineaciones múltiples. Si bien habrá otros encuentros planetarios el 18 de abril, 12 de junio, 12 de agosto y 14 de noviembre, ninguno involucrará tantos planetas visibles en simultáneo.
La coincidencia de seis mundos en una misma región del cielo resulta inusual y despierta el interés tanto de astrónomos profesionales como aficionados. Además de su atractivo visual, el fenómeno permite comprender mejor la estructura y dinámica del Sistema Solar.
Especialistas señalaron que factores como la latitud, la altitud y la transparencia atmosférica influirán en la experiencia de observación. Por ello, recomendaron buscar un lugar con horizonte despejado hacia el oeste y comenzar la observación inmediatamente después de la puesta del Sol.