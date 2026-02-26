Panamericano de Softbol: Argentina va por el oro y Retamar destacó la reacción del equipo

REDACCIÓN ELONCE
El paranaense Lucio Retamar habló tras las victorias ante Colombia y Estados Unidos en el XIII Panamericano de Softbol. La Selección Argentina quedó segunda y buscará el pase a la final y al Mundial.
Lucio Retamar en el Panamericano de Softbol fue una de las voces que reflejó la reacción de la Selección Argentina tras las victorias ante Colombia y Estados Unidos en el XIII Panamericano que se disputa en Montería, Colombia. El equipo nacional sumó dos triunfos clave este jueves en el Round Robin y quedó bien posicionado para pelear por el oro y asegurar un boleto al próximo Mundial.
El softbolista paranaense dialogó con Elonce Deportivo luego de la jornada y analizó el momento del equipo tras la derrota sufrida el miércoles frente a República Dominicana, que le quitó el invicto al conjunto albiceleste.
“Siempre nos adaptamos a las situaciones que nos tocan pasar, solemos esquivar la ansiedad y los nervios, tenemos la tranquilidad que nos adaptamos a lo que se venga”, reflexionó Retamar, quien integra el plantel dirigido por José “Beto” Guerrinieri.
El golpe ante Dominicana y la rápida reacción
El miércoles, en una jornada marcada por el intenso calor en la ciudad colombiana, Argentina cayó por 7 a 0 frente a República Dominicana. Sobre ese traspié, el jugador de Talleres de Paraná admitió: “Fue un golpe duro, nadie esperaba un 7 a 0 limpio. Igual tuvimos varias chances de anotar y no pudimos concretar carreras”.
En ese sentido, explicó que el rival aprovechó un tramo clave del partido: “Hasta el cuarto o quinto inning pusimos hombres en base y ellos en un inning nos anotaron las siete”. Además, destacó el nivel del adversario: “Era un rival con un muy buen equipo y lo viene haciendo muy bien en los últimos años, siempre nos complica”.
Lejos de generar un quiebre anímico, la caída funcionó como impulso. “No hay mal que por bien no venga”, sostuvo Retamar, y recordó que ante México lograron revertir rápidamente la situación: “Fuimos con la actitud de encontrarnos desde el primer tiro, ir con esa garra que nos caracteriza, bien arriba, en alto, y salir a buscar el partido de entrada sin especular. Lo que pasó, pasó”.
Dos triunfos vitales en el Round Robin
Este jueves, Argentina volvió a mostrar su solidez con dos triunfos contundentes: 5 a 0 frente a Colombia y 7 a 0 ante Estados Unidos. Los resultados fueron determinantes para mantenerse en la pelea por el primer puesto del Round Robin.
“Todos los rivales son muy buenos, no hay que desmerecer a ninguno. Siempre alguno puede complicar. Fue un partido ‘heavy’ a la mañana que nos costó, como contra Rep. Dominicana, con el calor, la lluvia, donde tenés que pegar el golpe primero para superarlos rápidamente y lo conseguimos”, analizó el paranaense.
Con estas victorias, la Selección Argentina acumula siete triunfos y una sola derrota en el certamen. En la fase inicial, el equipo ganó sus cuatro compromisos —ante Puerto Rico (7-0), Panamá (11-0), Aruba (15-0) y Cuba (6-0)— con 39 carreras a favor y ninguna en contra. En el Round Robin, tras la caída ante Dominicana (0-7), superó a México (11-0), Colombia (5-0) y Estados Unidos (7-0).
Lo que viene y el sueño del oro
Argentina se ubica momentáneamente en el segundo puesto del Round Robin, por detrás de Venezuela, rival al que enfrentará este viernes a las 18:30 (hora argentina). Más tarde, a las 21, se medirá ante Canadá.
Los dos primeros de la tabla disputarán la final por la medalla de oro el sábado 28 de febrero. Además, el certamen otorga seis plazas para el próximo Panamericano de Lima 2027 y cinco cupos al Mundial de la disciplina.
“Es un momento único para nosotros”, afirmó Retamar al referirse a la experiencia de competir en un torneo de esta magnitud. “La clave es disfrutar de todo esto, que no se da siempre, jugar un Panamericano con este grupo de personas, no se vive siempre, entonces más allá de la concentración y estar presentes partido a partido es disfrutar con cada uno de los compañeros, porque aparte de ser un ‘torneazo’ se vuelve en un momento único, para no olvidarse, para la historia”, completó desde Colombia en diálogo con Elonce Radio & Stream FM 98.7.
Con la mira puesta en el oro y en la clasificación al Mundial, la Selección Argentina buscará cerrar el Round Robin con autoridad y confirmar su condición de candidata en Montería.