La importancia de la vacunación en embarazadas: alertan por desinformación y caída de la cobertura

Entre Ríos pondrá en marcha desde el lunes 12 de enero la campaña nacional de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) destinada a embarazadas entre las 32 y 36 semanas. La estrategia se incorpora al calendario con el objetivo de reducir el impacto de la bronquiolitis durante la temporada otoño-invierno, una de las causas más frecuentes de internación pediátrica en el país.

Consultado por Elonce, el jefe de Terapia Intensiva del Hospital Materno Infantil San Roque, Roberto Ariel, consideró que la campaña constituye “un avance sanitario largamente esperado”, porque “la bronquiolitis afecta especialmente a recién nacidos y lactantes, y en los primeros meses puede derivar en cuadros graves que requieran asistencia respiratoria”.

El especialista remarcó que la vacuna no protege directamente a la embarazada, sino al bebé a través del pasaje de anticuerpos durante la gestación, mecanismo que ya se utiliza con otras inmunizaciones del calendario. “Cuanto más chico es el chico, más importante es la infección y sus consecuencias”, explicó.

Explicaron la importancia de la vacunación para embarazadas. Fuente: Archivo Elonce.

Caída de coberturas y desinformación

Más allá de esta campaña, Ariel expresó preocupación por la fuerte reducción en los niveles de vacunación del calendario infantil. “Tenemos menos del 50% de cobertura en los chicos que ingresan a la escuela”, detalló. El dato coincide con las tendencias nacionales, que muestran un retroceso sostenido desde la pandemia por Covid-19, cuando se interrumpieron controles y chequeos pediátricos.

Para el médico, la desinformación juega un rol central. “Mucha gente se guía por lo que lee en redes sociales, donde cualquiera opina sin fundamento. Eso transmite miedos e inseguridades y termina impactando en decisiones sanitarias”, señaló.

También advirtió que, como consecuencia directa de la baja cobertura, están reapareciendo enfermedades que los pediatras jóvenes ya no veían. “Yo vi poliomielitis, sarampión, tos convulsa, tétano, hoy son una curiosidad, pero están regresando en todo el mundo”, dijo.

Jefe de Terapia Intensiva del Hospital Materno Infantil San Roque, Roberto Ariel. Foto: Elonce.

El valor sanitario y económico de la prevención

Sobre el impacto de la bronquiolitis, Ariel recordó que antes de la incorporación de la vacuna “era la causa número uno de internación en terapia con respirador”, especialmente en prematuros y bebés con patologías previas.

Además, destacó que “por cada peso que se invierte en vacunas, se ahorran diez o quince en enfermedad”, lo que explica la decisión del Estado de garantizar la inmunización de manera gratuita.

Acceso y recomendaciones

Las embarazadas recibirán la indicación desde obstetricia y podrán vacunarse en centros de salud, hospitales y atención primaria. “No necesita trámite previo. Es gratuito y obligatorio”, precisó el especialista.

De cara al ciclo lectivo 2026, Ariel insistió en retomar controles pediátricos y completar esquemas. “Las aulas concentran circulación viral. Tenemos que estar bien vacunados y bien nutridos”, afirmó, y defendió la inmunidad colectiva como herramienta epidemiológica. “La vacunación excede lo individual. Protege al que no puede vacunarse y evita que el virus circule”.