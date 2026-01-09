Vacunación contra el Sarampión en Paraná: cómo sigue y qué grupos deben aplicarse la dosis

Después de la alerta por el aumento de casos en 2025 en todo el país, desde la Secretaría de Salud de la Municipalidad confirmaron que se reforzaron las estrategias de vacunación contra el sarampión en distintos barrios de Paraná, con controles de carnets, operativos en terreno y acciones específicas ante casos sospechosos detectados en semanas anteriores.

Según explicó la secretaria de Salud, Claudia Enrique, el trabajo se intensificó tras la alerta epidemiológica nacional. “Cuando se largó la alerta del sarampión, comenzamos a salir a los barrios para completar esquemas y hacer bloqueo ante casos sospechosos”, indicó. Desde el 4 de diciembre hasta la fecha se aplicaron alrededor de 270 dosis entre centros de salud y operativos barriales.

Los primeros sectores abordados fueron las áreas programáticas de los centros Illia, San Martín y Kentenich. En algunos puntos, las jornadas debieron reprogramarse por cuestiones climáticas.

Claudia Enrique, secretaria de Salud Municipal, y Olga Castañeda, directora de Salud Comunitaria. Foto: Elonce.

Esquemas y grupos etarios

Enrique recordó que la vacuna forma parte del esquema regular y se aplica a los 12 meses y luego en el refuerzo. “Los adultos nacidos después de 1965 tienen que acreditar dos dosis; si no, también se vacuna”, aclaró. Desde el área remarcan que las aplicaciones son gratuitas y se puede concurrir con carnet o asistir sin turno.

Casos sospechosos y respuesta comunitaria

La directora de Salud Comunitaria, Olga Castañeda, confirmó que se actuó ante sospechas recientes. “Hemos tenido casos probables en barrio Perejil y San Martín, donde se hicieron bloqueos”, señaló. También destacó el rol social: “La comunidad la recibe muy bien. Nos sorprendió que los adultos adhieren a la vacunación”.

Prevención y vínculo con el dengue

Consultadas sobre dengue, las autoridades indicaron que no hubo confirmación reciente, aunque se trabaja todo el año en descacharrización y vigilancia. Enrique remarcó la importancia de evitar acumulación de agua en patios, recipientes y piletas, ya que favorece la reproducción del mosquito.