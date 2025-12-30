La modificación en esquema de vacuna triple viral fue “por el aumento de casos de sarampión”

El Ministerio de Salud de Entre Ríos anunció que, desde 2026, la segunda dosis de la vacuna triple viral se aplicará a los 15 meses de edad, con el objetivo de reducir el riesgo de sarampión, rubéola y parotiditis (paperas) en la población infantil. Las autoridades sanitarias confirmaron modificaciones en el calendario nacional de vacunación estuvieron vinculadas al aumento de casos de sarampión a nivel mundial y regional.

Al respecto, el director provincial de Epidemiología, Diego Garcilazo, explicó a Elonce que la medida fue analizada desde hace varios años por los programas de inmunizaciones. “Se venía trabajando en la propuesta de adelantar la segunda dosis de la triple viral debido a la situación epidemiológica vinculada con el aumento de casos de sarampión”, señaló.

Hasta ahora, la segunda dosis se aplicaba a los 5 años de edad. Con la modificación, pasó a administrarse entre los 15 y 18 meses, luego de la primera dosis que se coloca a los 12 meses. Garcilazo indicó que esta decisión ya se implementó en otros países y contó con el aval de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, un organismo asesor del Ministerio de Salud de la Nación.

Respecto a la disponibilidad de vacunas, el director de Epidemiología aseguró que Entre Ríos cuenta con stock suficiente para cubrir la demanda. “Recibimos un adelanto de 16 mil dosis que ya están distribuidas en los servicios de salud y la programación para 2026 ya fue realizada”, afirmó.

Situación epidemiológica de sarampión

En relación a la situación epidemiológica del sarampión, Garcilazo indicó que aumentó la cantidad de casos sospechosos, lo que consideró un aspecto positivo. “Los médicos están sospechando la enfermedad y notificando, lo cual es importante”, explicó. Señaló que la mayoría de los casos se descartaron y que en la localidad de Santa Elena se continuó con el seguimiento de un caso confirmado y otros dos probables.

El funcionario precisó que los casos en estudio corresponden a dos niños pequeños y que en uno de ellos se evaluaba si los anticuerpos detectados provenían de la vacunación o del virus. Además, aclaró que "no se detectaron vínculos directos entre los nuevos casos y el confirmado previamente", por lo que se amplió la búsqueda epidemiológica en la ciudad.

Dengue

Y en relación a los casos de dengue, indicó que, a diferencia de años anteriores, la provincia no atraviesa un escenario de brote, aunque se registraron casos sospechosos que son investigados. “La temporada más alta generalmente se da después de febrero, cuando la gente regresa de vacaciones”, explicó.

Finalmente, sostuvo que se mantiene la vigilancia epidemiológica ante síndromes febriles inespecíficos y que, si bien se detectaron otras patologías, la situación general se encontraba dentro de los parámetros habituales para la región.

“Tenemos muchísimos casos en seguimiento: entre 20 y 30 por semana. Eso no significa que todos terminen confirmándose para dengue, ya que en el proceso diagnóstico se van descartando distintas enfermedades”, explicó.

“Se trató de un caso probable que se había detectado hace varios meses. En un primer momento se abordó otro diagnóstico, ya que cuando hay pacientes con cuadros graves, lo que nosotros llamamos un síndrome febril inespecífico, se inicia una investigación amplia. Estos cuadros suelen comenzar con fiebre y no siempre se tiene claridad inmediata sobre la causa, por lo que se solicitan estudios de laboratorio para distintas enfermedades”, explicó Garcilazo.

“En esos casos se piden análisis para dengue, chikungunya, leptospirosis, COVID-19 y otras patologías. Dentro de ese conjunto de estudios, el resultado para chikungunya dio positivo, pero no se trató de un resultado específico, ya que ese tipo de prueba puede arrojar positividad cruzada con otras enfermedades”, añadió.

En ese sentido, detalló que “ante esa situación se activaron igualmente las acciones en territorio, como los bloqueos sanitarios y las medidas preventivas, tal como se hace frente a un caso de chikungunya”. Sin embargo, aclaró que “con el seguimiento y la evaluación clínica posterior, el diagnóstico finalmente fue modificado”.