Entre Ríos adelantará la segunda dosis de la vacuna triple viral a los 15 meses

Desde 2026, la segunda dosis de la vacuna triple viral se aplicará a los 15 meses. Los niños nacidos a partir del 1 de octubre de 2024 recibirán esta dosis a esa edad y no deberán ser vacunados nuevamente a los 5 años, modificando así el esquema que se utilizaba hasta el momento.

En cambio, aquellos niños que hayan nacido antes del 1 de octubre de 2024 y aún tengan pendiente la segunda dosis completarán su esquema de vacunación al cumplir los 5 años, tal como se venía implementando previamente en el calendario nacional.

Riesgo regional y baja cobertura de vacunación

La decisión se fundamenta en el riesgo persistente de reintroducción de estas enfermedades en el país, en un contexto regional e internacional marcado por la disminución de las coberturas de vacunación, que en muchos casos se ubican por debajo del umbral recomendado del 95 por ciento.

Si bien en Argentina no se registran casos autóctonos de sarampión desde el año 2000, ni de rubéola y síndrome de rubéola congénita desde 2009, en los últimos años se notificaron brotes vinculados a casos importados, con antecedentes en 2010, 2018, 2019-2020, 2024 y 2025.

Riesgos específicos de la rubéola

En relación con la rubéola, si bien se trata de una enfermedad que generalmente presenta un curso leve, la infección durante el embarazo —especialmente en el primer trimestre— puede provocar el síndrome de rubéola congénita en el 90 por ciento de los casos.

Esta condición puede generar consecuencias graves como muertes fetales y neonatales, sordera, ceguera, cardiopatías congénitas y otros trastornos severos que afectan de manera permanente la salud del recién nacido.

Importancia de la vacuna triple viral

La vacuna triple viral protege contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis, tres enfermedades que requieren coberturas elevadas y sostenidas para evitar brotes y la transmisión continua en la comunidad. Se trata de una vacuna segura y altamente eficaz.

Está formulada a partir de virus vivos atenuados y requiere la aplicación de más de una dosis para alcanzar una inmunidad completa y duradera, lo que refuerza la importancia de cumplir con el esquema actualizado.

Aval nacional e internacional

El adelantamiento de la segunda dosis fue impulsado por la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud de la Nación y cuenta con el aval de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain).

Estos organismos recomiendan la aplicación de la vacuna triple viral a los 12 y 18 meses de edad, en línea con las estrategias internacionales para fortalecer la prevención y evitar la reaparición de enfermedades ya controladas.