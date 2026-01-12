Compró un postre helado, pero al abrirlo se sorprendió: "parece un hígado"

Una reconocida cadena de helados quedó en el centro de los comentarios en las redes sociales y se convirtió en tendencia luego de que se difundiera la imagen de uno de sus productos.

El aspecto visual del postre helado que había adquirido un cliente generó una comparación, quizás no muy agradable.

Según se conoció, la polémica se dio por la textura y el color del producto, lo que llevó a que distintos usuarios de X (ex Twitter) lleguen a dudar incluso de la veracidad de la fotografía.

Sin embargo, el comprador compartió imágenes en su cuenta personal y apuntó contra la cadena de frío que mantuvo el producto.

La estética del producto fue la principal crítica entre los usuarios, quienes no tardaron en encontrarle similitudes con distintos cortes de carnicería. Uno hasta llegó a opinar que "parece un cacho de hígado".

Otro expresó: "compró seso y se confundió de bolsa".

Con respecto a la higiene, otros usuarios de la red social ironizaron calificándolo como el "primer helado que te provoca Síndrome Urémico Hemolítico".