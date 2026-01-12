 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Juegos de azar

Quini 6 de más de $6 millones en Entre Ríos: dónde se jugaron las boletas ganadoras

Cuatro apostadores acertaron la modalidad Siempre Sale y obtuvieron un premio superior a los $6 millones. Elonce confirmó a través del IAFAS las localidades donde se jugaron las boletas ganadoras.

12 de Enero de 2026
La fortuna volvió a sonreírle a cuatro apostadores de Entre Ríos, quienes resultaron ganadores en la modalidad Siempre Sale del Quini 6 y se aseguraron un premio individual superior a los $6.000.000, según los resultados del sorteo realizado este domingo.

 

De acuerdo a la información confirmada por Elonce con el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS), las boletas premiadas fueron jugadas en agencias de tómbola de Paraná, Crespo, Diamante y Federal.

En el Siempre Sale hubo 60 ganadores que acertaron los cinco siguientes números: 06-07-17-04-19-35. Cobrarán cada uno $6.512.355,45. Cuatro son de Entre Ríos.

Cómo quedaron los otros pozos

No hubo ganadores de los importantes pozos millonarios del Quini 6 este domingo. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que el próximo sorteo, en total, habrá en juego 10.700 millones de pesos.

 

En el Tradicional salieron el 15-14-28-17-34-32. Ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante. Acumula para el próximo sorteo $4.823.946.064.

 

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 04-45-10-01-22-06. No hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $780.000.000.

 

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 27-31-42-33-35-13. No hubo apostadores afortunados en esta ocasión, por lo que en el próximo pozo se acumulan $3.868.019.131.

 

En el Pozo Extra hubo 4.438 ganadores con seis aciertos que se llevarán $34.925,64.

Entre Ríos Quini 6
