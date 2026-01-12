El Real Madrid despidió a Xabi Alonso y ya tiene a su reemplazante

El Real Madrid sorprendió este lunes al anunciar el fin del ciclo de Xabi Alonso como entrenador y la inmediata designación de Álvaro Arbeloa en su lugar. La decisión se conoció luego de días de versiones en España sobre tensiones internas y cuestionamientos deportivos, especialmente tras la derrota frente al Barcelona en la Supercopa.

A través de un comunicado oficial, el club madrileño informó que la salida fue “de mutuo acuerdo” y destacó el lugar simbólico que el ex mediocampista ocupa en la historia merengue. “Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid”, afirmó la institución.

El reemplazante y el futuro

Arbeloa, campeón del mundo con España en 2010 e ícono del club, viene de dirigir distintas categorías formativas y asumirá el cargo sin un plazo definido.

El objetivo será sostener la competitividad mientras la dirigencia, encabezada por Florentino Pérez, evalúa alternativas de cara al próximo proyecto deportivo.

Álvaro Arbeloa. Foto: Archivo.

El ciclo de Xabi Alonso

Los números del entrenador saliente muestran un rendimiento alto en términos estadísticos, pero insuficiente para las exigencias del club. En 34 partidos, Alonso registró 24 victorias, 4 empates y 6 derrotas, con 72 goles a favor y 38 en contra.

Sin embargo, el entrenador quedó marcado por caídas en partidos decisivos: el 4-0 ante PSG por el Mundial de Clubes, el 5-2 ante Atlético Madrid, el 1-0 frente a Liverpool en Champions, el 2-0 ante Celta de Vigo y la final perdida contra Barcelona. Además, cerró su paso dejando al equipo segundo en La Liga, a cuatro puntos del líder azulgrana.

Xabi Alonso venía siendo muy criticado. Foto: Archivo.

En España se interpretó que el club priorizó un cambio inmediato para recomponer clima interno y recuperar competitividad. Con Arbeloa en el banco, el Real Madrid inicia una nueva etapa mientras define el proyecto a largo plazo.