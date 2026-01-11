Benfica abrió negociaciones por Thiago Almada, relegado en Atlético de Madrid

El futuro de Thiago Almada vuelve a quedar en el centro de la escena del mercado europeo: Benfica inició gestiones para sumarlo luego de que el campeón del mundo perdiera terreno en Atlético de Madrid.
El presente de Thiago Almada en Atlético de Madrid atraviesa un momento de incertidumbre y su continuidad en el club español parece cada vez menos probable. A pocos meses de su llegada al Colchonero, el mediocampista ofensivo argentino no logró consolidarse en el esquema de Diego Simeone y ya es considerado transferible de cara a la próxima temporada.
La situación no pasó desapercibida en el mercado europeo y uno de los primeros clubes en moverse fue Benfica. El gigante portugués inició contactos formales con la dirigencia del Atlético de Madrid con el objetivo de avanzar en una posible incorporación del futbolista de la Selección Argentina.
Así, el nombre de Thiago Almada vuelve a posicionarse como uno de los más observados del mercado, en un contexto donde el jugador busca continuidad y protagonismo para sostener su lugar en la Albiceleste.
Un paso por Madrid que no cumplió las expectativas
A mediados de 2025, Almada protagonizó uno de los traspasos más resonantes al dejar el Olympique de Lyon y arribar al Atlético de Madrid, en medio de un escenario institucional complejo del club francés. La llegada al equipo madrileño generó grandes expectativas, tanto por su talento como por la histórica presencia argentina en el plantel.
Sin embargo, su adaptación al fútbol español no fue la esperada. Si bien sumó minutos y participaciones, su rendimiento estuvo lejos del nivel que había mostrado en etapas anteriores de su carrera, lo que provocó que perdiera terreno en la consideración del cuerpo técnico.
Con el correr de los meses, Thiago Almada quedó relegado en la rotación y, en las últimas semanas, desde el club le comunicaron que no será una prioridad para el proyecto deportivo de la próxima temporada.
Benfica aparece como una alternativa para relanzar su carrera
La decisión del Atlético abrió la puerta a una salida y despertó el interés de varios clubes del continente. Entre ellos, Benfica fue el que avanzó con mayor determinación y ya inició conversaciones para sumarlo a su plantel.
La idea del conjunto portugués es concretar un préstamo con opción de compra, una fórmula que se ajusta a su realidad económica y que también seduce al futbolista, quien pretende volver a tener continuidad en un equipo competitivo, señaló TyC Sports.
No es la primera vez que las Águilas posan los ojos en Almada. A mediados del año pasado, cuando aún pertenecía al Lyon, el club lisboeta ya había presentado una oferta formal, aunque en ese momento el argentino optó por desembarcar en La Liga.