Fiesta Nacional del Mate: se agotaron las entradas de preventa para ver a Lali y a Los Nocheros

La preventa de entradas preferenciales para la Fiesta Nacional del Mate comenzó este lunes 12 de enero al mediodía y generó una respuesta inmediata del público. En pocos minutos se agotaron las ubicaciones correspondientes al sábado 7 de febrero, noche en la que actuará Lali Espósito.

Para la noche del viernes 6 de febrero, con Los Nocheros como número central y formato de platea con público sentado, también se agotaron alrededor de las 14:30.

La preventa correspondió únicamente al sector preferencial ubicado junto al escenario, con baños exclusivos, barra y una experiencia más próxima a los artistas. En tanto, la Municipalidad confirmó que el acceso general al evento se mantendrá libre y gratuito, como es habitual.

Desde las redes oficiales de la Fiesta Nacional del Mate se informó durante la tarde que “las entradas están agotadas”, pero agregaron el mensaje “atentos que se viene la venta general”, lo que dejó abierta la posibilidad de una nueva instancia de adquisición para quienes no pudieron acceder a esta primera tanda.

En la página de venta de entradas salió el cartel de agotadas. Foto: Elonce.

Grilla confirmada

La edición 2026 de la Fiesta del Mate se realizará el 6 y 7 de febrero en la Plaza de las Colectividades. Además de Lali, la grilla incluye a Los Nocheros, Raly Barrionuevo, Caballeros de la Quema, Rombai, Coti, Gauchito Club, el Gran Ensamble del Paraná y los ganadores del Premate, con más de 100 artistas locales y regionales en escena.