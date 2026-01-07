Los artistas que fueron preseleccionados en la primera jornada del certamen “Premate”: quién es el jurado

Con una gran convocatoria de artistas y público, se llevó a cabo la primera jornada del certamen “Premate”, que tiene como objetivo seleccionar a los artistas que formarán parte del escenario principal de la 35º Fiesta Nacional del Mate. En esta instancia inicial, participaron más de 200 artistas, quienes presentaron 85 propuestas artísticas, de las cuales 68 correspondieron a música y 17 a danza.

El jurado y los proyectos seleccionados

El preselectivo sede Paraná cuenta con un jurado destacado, compuesto por referentes de la escena artística y cultural. En la disciplina Música, los encargados de evaluar las propuestas fueron Facundo Aquilini, Enzo de Martini y Wilton Osan, mientras que en Danza, el jurado estuvo integrado por Gimena Russian, Soledad Ramírez y María Eugenia Brown.

En esta jornada, se seleccionaron los primeros proyectos para la fiesta. En Danza, la Escuela de Danzas Folclóricas La Fortinera, de Cerrito, fue elegida en la categoría Conjunto de Baile (folklórico o contemporáneo), y la pareja integrada por Ana María Retamar y Oscar Márquez, de Paraná, fue seleccionada en la categoría Pareja de Baile (folklórico tradicional o estilizado).

En Música, el proyecto La Tercera Fase del Plan, en la categoría Rock y Pop Nacional, fue elegido para continuar en la competencia.

El futuro del certamen

El certamen “Premate” se desarrollará en dos instancias de competencia. Los preselectivos se llevarán a cabo en distintas sedes de la provincia, mientras que la instancia final se realizará los días miércoles 4 y jueves 5 de febrero de 2026, en la Sala Mayo, en el Puerto Nuevo de Paraná. Durante esa jornada, se decidirán los proyectos que accederán al escenario mayor Luis “Pacha” Rodríguez, que es el principal escenario de la Fiesta Nacional del Mate.

En cuanto a las categorías, el certamen contempla géneros como Folklore, Tango, Cumbia y Tropical, y Rock y Pop Nacional. Los participantes pueden inscribirse como solistas, dúos o conjuntos vocales instrumentales. En la categoría Danza, los grupos de baile folklórico o contemporáneo, y las parejas de baile folklórico tradicional o estilizado, serán evaluados por el jurado.

El jurado evaluará cada presentación con base en criterios técnicos y artísticos, considerando aspectos como la originalidad, la técnica y la interpretación, y la capacidad de los artistas para conectar con el público.