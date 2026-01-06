Comenzó el Premate en el Teatro 3 de Febrero: los artistas locales se juegan un lugar en la Fiesta del Mate

La ciudad de Paraná comienza la cuenta regresiva de la Fiesta del Mate. Aunque aún falta para la gran festividad, los artistas locales tienen una oportunidad única de presentarse y ser evaluados para participar en este evento de gran magnitud. El escenario del Teatro 3 de Febrero se convirtió en el epicentro del "Premate", recibiendo a músicos locales con el respaldo de las autoridades y el apoyo de la comunidad.

El evento se lleva a cabo como un selectivo para que las bandas de la ciudad tengan la posibilidad de estar en el escenario principal más importante de Paraná. Santiago Halle, jefe de Gabinete de la Municipalidad, expresó su satisfacción por la oportunidad que tienen los músicos locales: "Es una linda posibilidad para muchas bandas y músicos locales. Paraná tiene una producción artística enorme, con artistas consagrados y emergentes, y por eso lo valoramos mucho en la Fiesta del Mate".

Una oportunidad única para las bandas locales

Durante la jornada, se destacó la importancia de la participación en el 3 de Febrero, un espacio cargado de historia y significado cultural para la ciudad. Halle agregó: "Muchos de los artistas han soñado con tocar en este teatro, y hoy tienen la posibilidad de hacerlo. Hay mucha calidad en las bandas, se ve el trabajo artesanal y el profesionalismo, y eso se disfruta mucho como espectador”.

A lo largo de la noche, los músicos se presentaron ante un público lleno de familiares y amigos, y compartieron su música con una audiencia que los apoyaba fervorosamente.

Halle, aseguró que "como autoridad, vengo más a disfrutar de la música. Me gusta mucho el rock, y estar aquí con todos estos artistas es un momento muy lindo".

Preselectivo del Premate en el Teatro 3 de Febrero

El Premate: una fiesta que recorre toda la provincia

Halle explicó que el Premate no solo tiene lugar en Paraná, sino que se extiende a otras ciudades como Villaguay y Maciá, permitiendo que artistas entrerrianos tengan la oportunidad de participar. "Es una puerta de entrada no solo al escenario principal de la Fiesta del Mate, sino también a otros grandes escenarios de la provincia", comentó el jefe de Gabinete.

Además de la música, la fiesta ofrece una amplia agenda cultural, que incluye actividades para todos los gustos, desde danza hasta folklore y cumbia. "Este es solo el comienzo de un verano lleno de actividades. En Paraná tendremos música, festivales, concursos como el de cebadores, y mucha más cultura. Este es el ambiente ideal para disfrutar del calor, el mate y la música", destacó Halle.

El rol del mate en la Fiesta

La Fiesta del Mate no es solo un evento de música y baile, sino también una celebración de la cultura local y las tradiciones del paranaense. El mate, bebida insignia de la región, simboliza el encuentro y la compañía, y como bien mencionó Halle: "El mate nos une, habla del encuentro. Nos acompaña cuando estudiamos, cuando trabajamos, y también cuando nos reunimos con amigos. Es una bebida que representa nuestra identidad”.

La voz de los artistas locales

Santiago, uno de los artistas presentes en el evento, expresó su emoción por la oportunidad de tocar en el Teatro 3 de Febrero. "Es una posibilidad que muchos de nosotros hemos soñado. Estamos muy contentos y agradecidos por esta posibilidad", comentó. Además, destacó el aire de camaradería entre los músicos: "Se respira un ambiente muy positivo, de apoyo mutuo. No solo agradecemos a nuestros compañeros, sino también a la gente de la técnica y a la Municipalidad, que hicieron todo esto posible".

Santiago también se mostró orgulloso del trabajo que vienen realizando con su banda Trébol, que a pesar de ser relativamente nueva, ha logrado hacerse un lugar en la escena local.

Por su parte, otro artista del grupo Pequeños Seres, señaló: “Estuvimos acá representando a la banda. Si bien ahora ya se fueron a guardar las cosas, somos tributo a Spinetta. Hacemos un homenaje a su carrera general. Hoy vinimos a traer un par de canciones muy lindas que espero que haya disfrutado la gente”.

Sobre el reconocimiento con aplausos del público, los artistas expresaron: “Es lindo ver el apoyo de la gente”.

Sobre la chance de estar presentes en la Fiesta del Mate, expresaron: “Sería una oportunidad muy grande y una forma de avanzar con la banda y poder crecer. También es abarcar a otros escenarios y a públicos muy distintos al que uno está acostumbrado”.

Heraldo, de la banda "Nomeleskatime", también estuvo presente en el evento y compartió su experiencia: "Estamos súper contentos de estar aquí. Es una oportunidad increíble poder tocar en un teatro tan significativo, donde han estado grandes artistas de la historia de Paraná”. La banda, originaria de Viale, lleva dos discos y ha recorrido varias provincias del país. Heraldo destacó el valor de poder conocer nuevas bandas y artistas locales: "Es genial poder escuchar a otras bandas, algunas que conozco de nombre y otras que nunca había escuchado. Esta es una gran oportunidad para hacer contactos con colegas y seguir creciendo como banda”.

Sobre sus próximos shows, Heraldo comentó: "De 20 al 25 de enero vamos a estar por la zona de Colón y San José, y también tenemos algunas fechas programadas en la costa del Uruguay”.