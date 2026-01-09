Fiesta Nacional del Mate: cómo participar del Concurso de Cebadores

La Municipalidad de Paraná puso en marcha una nueva edición del Concurso de Cebadores de Mate, una de las propuestas más representativas de la Fiesta Nacional del Mate, que este año celebrará su 35ª edición. El certamen, organizado por el Centro Comunitario Solidaridad, ONG fundadora del festival, combina técnica, tradición y encuentro comunitario.

Fiesta del Mate

Uno de los momentos más esperados de la fiesta será el tradicional concurso, que en esta edición incorpora una instancia previa denominada Premate Cebadores. Se trata de una serie de encuentros clasificatorios que se realizarán en distintos puntos de la ciudad, en el marco de los Festivales Populares de Verano, y que culminarán en el predio principal de la Fiesta Nacional del Mate.

Cebadores

Cómo será el concurso de cebadores

Durante las jornadas, los participantes demostrarán su destreza en el cebado del mate, donde se evaluarán aspectos como sabor, temperatura, manejo de la yerba y textura ideal, además del ritual social que caracteriza a esta infusión tan representativa de la identidad cultural argentina.

Las primeras rondas clasificatorias, abiertas al público y con inscripción previa , se realizarán en las siguientes fechas y lugares, siempre a partir de las 20 horas:

9 de enero: Parque Lineal Sur

16 de enero: Anfiteatro Linares Cardozo (San Agustín)

23 de enero: Miradores de Bajada Grande

30 de enero: Parque Gazzano

A estas instancias se sumarán nuevas rondas clasificatorias que tendrán lugar el viernes 6 y el sábado 7 de febrero, durante la realización de la Fiesta Nacional del Mate.

Fiesta Nacional del Mate

Finales y premios

De cada jornada clasificatoria surgirán participantes finalistas, que competirán en las finales del viernes y del sábado, en el marco del festival principal. Todos los finalistas recibirán premios y equipos materos en reconocimiento a su participación.

Además, en cada una de las finales se entregarán los premios mayores:

Primer puesto: viaje a Río de Janeiro

Segundo puesto: viaje a Bariloche

Ambas finales contarán con la misma premiación.

Fiesta del Mate

La Fiesta Nacional del Mate 2026

La 35ª Fiesta Nacional del Mate se realizará los días 6 y 7 de febrero en la Plaza de las Colectividades, con entrada libre y gratuita. El evento es organizado por la Municipalidad de Paraná y contará con una amplia grilla artística, que reunirá a más de 100 artistas locales, regionales y nacionales en el escenario mayor Luis “Pacha” Rodríguez.

Los artistas que estarán en la Fiesta del Mate

Grilla de artistas

Viernes 6 de febrero

Los Nocheros

Coti

Raly Barrionuevo

Gran Ensamble del Paraná

Ganadores del Premate

Sábado 7 de febrero

Lali

Caballeros de la Quema

Rombai

Gauchito Club

Ganadores del Premate

Entradas y sector preferencial

Si bien el acceso general será gratuito, el festival contará con un sector preferencial lindero al escenario, con barra y baños exclusivos.

Viernes 6: modalidad platea, con público sentado

Sábado 7: modalidad campo

Las entradas preferenciales se comercializarán a partir del 12 de enero a través de entradauno.com, con un primer cupo de preventa de:

$25.000 para el viernes 6

$40.000 para el sábado 7

La organización informó que próximamente se darán a conocer las modalidades de pago y financiación. Parte de la recaudación del sector preferencial, junto al aporte de sponsors, permite sostener la realización del evento, con el acompañamiento del Gobierno de Entre Ríos y el Ente Mixto de Turismo de Paraná.

Fiesta del Mate

Escenarios y propuestas

El escenario mayor Luis “Pacha” Rodríguez rinde homenaje a uno de los fundadores del Centro Comunitario Solidaridad, institución que dio origen a la Fiesta Nacional del Mate. Allí se presentarán los artistas nacionales, el Gran Ensamble del Paraná, integrado por más de 50 músicos locales, y los ganadores del Premate.

Además, en inmediaciones de Sala Mayo estará ubicado el escenario Pariente del Mar, con propuestas orientadas a las juventudes, que incluirán expresiones de la cultura urbana local y nuevas tendencias musicales.