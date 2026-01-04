Fiesta del Mate: qué noche estará Lali con entrada gratis y cuándo se presentan Los Nocheros

La nueva edición de la Fiesta Nacional del Mate tendrá a Lali, Los Nocheros, Raly Barrionuevo, Caballeros de la Quema, Rombai, Coti, Gauchito Club, junto al Gran Ensamble del Paraná y los ganadores del Premate, lo que hará que estén participando más de 100 artistas de la ciudad y la región en el escenario mayor Luis “Pacha” Rodríguez.

El evento se realizará el 6 y 7 de febrero en la Plaza de las Colectividades y es organizado por la Municipalidad de Paraná. La entrada al evento será de libre acceso, con un sector preferencial lindero al escenario, con barra y baños de uso exclusivo para el mismo.

La intendenta Rosario Romero hizo el anuncio este sábado. “El próximo 6 y 7 de febrero tendremos una nueva edición de la Fiesta Nacional del Mate. La comunidad de Paraná, y yo diría de Entre Ríos, se pliega a un movimiento cultural que genera una gran expectativa en forma participativa. No solamente el centro comunitario del cual nació la fiesta y luego se hizo una fiesta de la ciudad, sino, además, los clubes de la ciudad, la comunidad toda, se pliegan a construir todo lo que es la fiesta en sí”, afirmó.

Luego expresó: “Además de la grilla de cantantes, de baile, el ensamble, todo lo que va a haber en ambos días, el movimiento trasciende lo que pasa arriba del escenario. Es un enorme esfuerzo de la Municipalidad de Paraná y de todos los paranaenses, construiremos una nueva edición de la Fiesta Nacional del Mate”.

De esta forma, se dio a conocer desde la Municipalidad de Paraná, los artistas que se presentarán cada noche en la Fiesta Nacional del Mate, aunque se adelantó que en los próximos días se precisarán los horarios de cada presentación.

Viernes 6 de febrero

Los Nocheros

Coti

Raly Barrionuevo

Gran Ensamble del Paraná

Ganadores del Premate

Sábado 7 de febrero

Lali

Caballeros de la Quema

Rombai

Gauchito Club

Ganadores del Premate

Sobre la ubicación preferencial

La entrada al evento será de libre acceso, con un sector preferencial lindero al escenario, con barra y baños de uso exclusivo para el mismo. La disposición de ese sector para el día 6 de febrero será con modalidad de platea y público sentado, mientras que el día 7 la disposición será bajo la modalidad de campo.

Las entradas preferenciales serán comercializadas a partir del 12 de enero por entradauno.com, con un primer cupo de preventa de 25.000 pesos, para el viernes 6 de febrero, y de 40.000 pesos, para el sábado 7 de febrero. Durante esa jornada se dará a conocer cuáles serán las modalidades de pago y financiación.

Cabe destacar que, en parte, la fiesta se solventa con la recaudación de las entradas del sector preferencial y con el aporte de los sponsors del evento, quienes manifiestan de manera constante su interés en participar. En este sentido, adhieren el Gobierno de Entre Ríos y el Ente Mixto de Turismo de Paraná.

Escenarios y propuestas

El escenario mayor Luis “Pacha” Rodríguez rinde homenaje a uno de los fundadores del Centro Comunitario Solidaridad, que es parte de esta nueva edición y que dio origen al evento. Allí se presentarán los artistas nacionales, el Gran Ensamble del Paraná (con más de 50 artistas de la ciudad en escena) y los ganadores del Premate.

Por otra parte, en inmediaciones de Sala Mayo estará emplazado el escenario Pariente del Mar, que ofrecerá propuestas de distintos estilos dirigidas a las juventudes, con base en la cultura urbana local y las nuevas tendencias.

Certamen Premate 2026

Ya está abierta la convocatoria para artistas de toda la provincia. Este año se realizará en Paraná, Maciá y Villaguay. La 35ª Fiesta Nacional del Mate invita a participar en las disciplinas: Música Folklórica y Tango, Cumbia y Tropical, Rock y Pop Nacional, además de Danzas Folklóricas y Contemporáneas. El formulario de inscripción online ya está disponible en la web fiestadelmate.parana.gob.ar

El certamen consta de dos instancias de competencia que se realizarán en tres sedes en distintas ciudades de la provincia:

-Preselectivo Paraná y Zona Metropolitana Gran Paraná: martes 6 y miércoles 7 de enero de 2026, Teatro Municipal 3 de Febrero.

-Preselectivo Maciá: lunes 12 de enero de 2026, en el Predio Multieventos

-Preselectivo Villaguay: jueves 22 de enero de 2026, en el Parque Balneario Municipal.

La instancia final se desarrollará el miércoles 4 y jueves 5 de febrero de 2026 en las inmediaciones de la Sala Mayo de Paraná, donde los participantes competirán por un lugar en el escenario principal de la 35ª Fiesta Nacional del Mate. El objetivo es visibilizar creaciones artísticas regionales en el marco de la Fiesta.

Más de 100 artistas en el escenario mayor

Producto de la instancia preliminar Premate, la sumatoria de estos artistas, más los integrantes confirmados del Gran Ensamble Litoral, se estima que participarán más de cien artistas de Paraná y la región en esta nueva edición de la Fiesta del Mate.

Una fiesta de todos

La Asociación Civil “Centro Comunitario Solidaridad”, creada a mediados de la década del ’80 por los militantes José Cáceres y Luis “Pacha” Rodríguez, es la organización que impulsó la Fiesta Nacional del Mate, una celebración dedicada a una de nuestras tradiciones más entrañables: el mate.

Desde la primera edición en 1988 en el Club Echagüe hasta la más reciente (34° en Plaza de las Colectividades) marcaron un camino intenso, pero fructífero: con el paso de los años, el evento fue cambiando de sedes, pero no su esencia, convocando a chicos y grandes alrededor de la icónica infusión.

En 2008, la Comisión Directiva del Centro Comunitario decidió el traspaso de la Fiesta a la órbita municipal. Así se mantiene hasta hoy: como un evento de espíritu popular y barrial del que participa el Estado dando lugar a todos los sectores de la ciudad. Una fiesta de todos donde multitudes, sin diferencias, celebran nuestra cultura y nuestro folclore.

Participación de los clubes

Otro dato importante es que, durante la fiesta, distintos clubes de Paraná ofrecerán alimentos y bebidas para la venta, a precios accesibles. Lo recaudado será destinado al desarrollo de la actividad social, deportiva y cultural de cada institución en los barrios de la ciudad.

Debido a la gran demanda registrada en la edición anterior, el Municipio implementó una instancia de preinscripción para el Patio Gastronómico de este año, con el objetivo de contar con un parámetro de las instituciones interesadas y ordenar mejor la asignación de espacios. El trámite se realizó a través de un formulario online, que no implicó la confirmación automática del lugar, ya que la adjudicación definitiva queda sujeta a una etapa posterior que será informada por los canales oficiales.